Zehirlenme vakalarının ardı arkası kesilmiyor: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:

Türkiye'nin dört bir yanından gıda zehirlenmesi haberleri gelmeye devam ediyor. Sakarya'da bir vakfın yurdunda kalan ve dışarıdan söyledikleri tavuk döneri yedikten sonra rahatsızlanan 23 kız öğrenci, hastaneye kaldırıldı. Tekirdağ'da ise bir lisede Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, evden getirilen yemeklerden yiyen 5 öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki yurtta kalan kız öğrenciler, dışarıdan tükettikleri tavuk döner olduğu iddia edilen yemek ile yurtta yedikleri sütlü tatlının ardından mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri yaşadı. Şikayetlerin artması üzerine toplam 23 öğrenci, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Serdivan Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastanelerde tedavileri tamamlanan 21'i öğrenci taburcu edildi. Durumu iyi olan 2 öğrencinin ise kontrol amaçlı tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Zehirlenme şüphesine ilişkin yemeklerden numunelerin alındığı, kesin sonucun laboratuvar incelemesinin ardından belli olacağı belirtildi.

TEKİRDAĞ'DA 5 LİSE ÖĞRENCİSİ ZEHİRLENDİ

Bir gıda zehirlenmesi haberi de Tekirdağ'dan geldi. Oktay Sinanoğlu Anadolu Lisesi'nde '24 Kasım Öğretmenler Günü' nedeniyle düzenlenen etkinlikte, evden getirilen yemeklerden yiyen 5 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kapaklı Oktay Sinanoğlu Anadolu Lisesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 9'uncu sınıfta, yemek etkinliği düzenledi. Öğrencilerin evlerinde hazırlanan börek, tatlı, salata ve makarnanın da aralarında bulunduğu yemekler, yine öğrenciler tarafından yendi. Etkinliğin ardından bazı öğrenciler mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri yaşamaya başladığı öne sürüldü. Durumun öğretmenlere bildirilmesi üzerine okul yönetimi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Okula gelen sağlık ekipleri, zehirlenme belirtileri gösteren 5 öğrenciyi ambulanslarla Kapaklı ve Çerkezköy Devlet hastanelerine götürdü. Öğrenciler, tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA/DHA

