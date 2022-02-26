Zengin Aromasıyla Kahveseverleri Mest Edecek Filtre Kahve Önerileri

Filtre kahve, hayatımıza yıldırım hızıyla girmese de bizi ilk tadımda kendine bağlayan lezzetlerden biri. Daha önce içtiğimiz kahveler için ''bu da kahve mi!'' dedirten bu kaliteli kahve çeşidi, damakta bıraktığı gerçek kahve lezzetiyle vazgeçilmezlerimiz arasında yerini aldı.

Filtre kahve, hayatımıza yıldırım hızıyla girmese de bizi ilk tadımda kendine bağlayan lezzetlerden biri. Daha önce içtiğimiz kahveler için “bu da kahve mi!” dedirten bu kaliteli kahve çeşidi, damakta bıraktığı gerçek kahve lezzetiyle vazgeçilmezlerimiz arasında yerini aldı.

Ancak henüz filtre kahve konusunda uzmanlaşmış olamayabilirsiniz. Seçim yaparken hatalar yapabilirsiniz. Dolayısıyla ilk olarak tecrübe edilmiş lezzetleri deneyimleyebilir ve filtre kahve hakkında bildiklerinizi bir adım öteye taşıyabilirsiniz.

Öncelikle marketten filtre kahve alma kültürünü hemen terk etmenizi tavsiye ederiz. Çekirdeğinin nerden geldiği, nasıl işlendiği ve ne zaman kavrulduğu ya da öğütüldüğü hakkında en ufak bir ipucu bile vermeyen kahveler sizi gerçek bir deneyimden uzaklaştıracaklar. Bu sebeple üçüncü nesil kahvecilerle tanışmalı ve bu kahvecilerin sunduğu yöresel lezzetler arasından seçim yapmalısınız.

Mithra Coffee, henüz dört duvarı olmasa da bizi kaliteli lezzetlerle tanıştıran üçüncü nesil kahve firmalarından biri. Elbette sunduğu kahve çeşitleri yalnızca filtre kahve ile sınırlı değil. Espresso ve Türk kahvesi gibi farklı lezzetlerden hoşlananlara da kaliteli kahve çeşitlerini sunuyor.

Eğer evinizin rahatlığında ya da iş yerinde nitelikli bir kahve deneyimi yaşamak istiyorsanız Mithra Coffee’nin zengin aromalı filtre kahve çeşitlerine mutlaka bakmalısınız. Biz her ne kadar seçim yapmakta zorlansak da sizin için birkaç filtre kahve seçtik. Siz de Mithra Coffee’nin farklı yörelerden seçilen ve özenle hazırlanan filtre kahve çeşitleri arasından damak tadınıza göre bir seçim yapabilirsiniz.

Sizin için seçtiğimiz yöresel filtre kahve çeşitleri ve özellikleri şu şekilde:

Etiyopya Adado Kahvesi

Mithra Coffee’nin Etiyopya Adado kahvesi, birçok kahveseverin en beğendiği lezzetler arasında yer alıyor. Etiyopya’nın birinci sınıf kahve çekirdekleriyle hazırlanan Adado kahvesi sizlere hem lezzetli hem de kaliteli bir deneyim vadediyor.

Etiyopya Adado kahvesi; kırmızı yemiş, tatlı meyve ve yasemin notalarıyla kahveseverlere her bir yudumda başka bir lezzet sunuyor. Güçlü gövdeli ve yoğun aromalı bu kahvenin lezzeti eşliğinde dostlarınızla keyifle sohbet edebilir ve birlikte eşsiz lezzetler deneyimleyebilirsiniz.

Guatemala Huehuetenango Kahvesi

Orta içimli kahvelerden hoşlanıyorsanız size önerimiz Guatemala Huehuetenango kahvesi olacak. Güçlü gövdeli bu kahve damağınızda bıraktığı o eşsiz aromayı uzun süre hissettirecek.

Meyve, portakal ve çikolata notalarının hakim olduğu Guatemala Huehuetenango kahvesi, evinizde farklı ekipmanlar denerken sizi her defasında başka bir lezzetle buluşturacak. Eğer daha öncekilerden farklı bir filtre kahve deneyimi yaşamak istiyorsanız tatmak istediğiniz aromalar arasına Guatemala Huehuetenango kahvesini de ekleyebilirsiniz.

El Salvador SGH Kahvesi

El Salvador’un yüksek rakımlı ormanlarında yetişen nitelikli Arabica çekirdekleriyle hazırlanan filtre kahve size yoğun bir lezzet deneyimi vadediyor. Arabica çekirdeklerinin kaliteli varyeteleriyle hazırlanan bu büyüleyici aroma güçlü gövdesi sayesinde etkisini uzun süre hissettiriyor.

El Salvador SGH kahvesi; çiçek, kakao ve erik notalarıyla zengin bir bitki örtüsünün ürünü olduğunu açıkça gözler önüne seriyor. Değişik lezzetlere açıksanız ve kahve keyfinizi bir adım öteye taşımak istiyorsanız El Salvador SGH kahvesiyle kendinize küçük bir lezzet şöleni hazırlayabilirsiniz.

Kosta Rika Tarrazu Kahvesi

Yumuşacık lezzetler sizin vazgeçilmeziniz mi? O halde Kosta Rika’nın bereketli topraklarında yetişen Tarrazu filtre kahve çeşidine bayılacaksınız.

Kosta Rika Tarrazu kahvesinin her bir yudumunda karanfil ve karamel notalarına erişeceksiniz. Yumuşacık aromasıyla, hafif gövdesiyle ve şarapçı aromasıyla sizi kendine hayran bırakacak olan Kosta Rika Tarrazu kahvesi içmeye doyamadığınız lezzetler arasında yerini alacak.

Filtre Kahve İçmeye Yeni Başlayanların Kullanabilecekleri Kahve Ekipmanları

Filtre kahve ile yeni tanışanlar ve bu nitelikli lezzeti evinde hazırlamak isteyenler bu süreçte farklı kahve ekipmanları ile tanışabilirler. Ancak tecrübeleri ve bilgileri az olduğu için yalnış seçimler yapabilirler. Dolayısıyla filte kahve içmeye yeni başlayanlar için kahve ekipmanları içinden kullanımı en pratik ve en kolay olan ekipmanı seçtik.

Evde yeni yeni filtre kahve demlemeye başlayacaksanız kullanımı uğraştırıcı kahve ekipmanları arasında gidip gelmeyin. Zevkinize ve kesenize uygun bir French press seçin.

Mithra Coffee’nin kahve ekipmanları sayfasında farklı bütçelere ve zevklere uygun modeller bulunuyor. Bu modeller arasından dilediğiniz French pressi seçebilir ve French pressin yanında sevdiğiniz bir kahve çekirdeğini de sipariş edebilirsiniz.

French press, kahve ekipmanları arasında çalışma sistematiği en basit olan ekipman diyebiliriz. Yapmanız gereken tek şey kahveyi ekipmana koymak, kapağını kapatmak ve demlenme süresinin ardından kahveyi süzmek.

Bu basitlik ve pratiklik içeceğiniz kahvenin kötü olacağı hissini uyandırmasın. Çünkü French pressle de diğer kahve ekipmanları gibi lezzetli sonuçlar elde edebilirsiniz. Hatta birçok kişinin iddia ettiğinin aksine gövdeli ve aromatik fincanlar hazırlayabilirsiniz.

Filtre kahvenin eşsiz aromasını dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda tatmak için Mithra Coffee’nin kahve ekipmanları kategorisinde yer alan French press modellerini inceleyin!

Damak Tadınız için En Uygun Kahveler Mithra Coffee’de!

Kahvenizi nasıl alırdınız; yoğun, dengeli ya da hafif? Mithra Coffee nitelikli kahve çeşitleri arasında farklı içim özelliklerine sahip kahve çeşitlerine yer veriyor. Kahve içmeye yeni başlamış olabilirsiniz ya da kahve sevginiz tiryakilik boyutunda olabilir. Sevdiğiniz o lezzet en kaliteli haliyle Mithra Coffee’de!

İçim özellikleri dışında kahve seçimi etkileyen noktalar yok mu? Elbette var. Belli notaları seviyor ya da sevmiyor olabilirsiniz. Mithra Coffee üzerinden sevdiğiniz çekirdeklerin tadım notalarını inceleyebilir ve kendi damak tadınıza göre bir seçim yapabilirsiniz.

Ayrıca yine kahvenin içim özelliklerine etki eden asitide oranına ve gövde yapısına göre seçim yapabilirsiniz. Mithra Coffee yukarıda saydığımız her şeyi ve bunlar dışındaki birçok bilgiyi kahve künyesinde kahveseverlerle paylaşıyor. Böylece Mithra Coffee kahveseverlerin kendileri için en doğru lezzeti seçmelerine yardımcı oluyor.