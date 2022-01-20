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Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK'ya çok ağır darbe

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK'ya çok ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde toplam 6 bin 370 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "4 yıl önce gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı, Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit verdiğimiz 72 kahraman silah arkadaşımızın anısına 72 savaş uçağımızın hava taarruzuyla başladı. 20 Ocak 2018'den bu yana TSK tarafından harekât bölgesinde 6 bin 370 terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

Etiketler msb milli savunma bakanlığı zeytin dalı harekatı bölgesi terörist
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