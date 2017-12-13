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  3. 13 Aralık 2017 23:45

Zeytinburnu'nda korkutan yangın !

Zeytinburnu'nda bir tekstil atölyesinde çıkan yangın herkesi korkuttu.

Zeytinburnu'nda korkutan yangın !
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Zeytinburnu'nda bir tekstil atölyesinde çıkan yangın,  itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Veliefendi Mahallesi 75/2 Sokak'ta bulunan bir  apartmanın giriş katındaki tekstil atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle  yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapalı olan  atölyenin kapısını açarak içeri girdi. Yangına müdahale ederek kısa sürede  söndüren ekipler, daha sonra duman tahliyesi yaptı.

Yangında atölyedeki makineler ve tekstil malzemeleri zarar gördü.

AA

yangın , tekstil , zeytinburnu
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