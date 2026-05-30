Zeytinin tanesini sattıkları fiyat ''yok artık'' dedirtti! Bakanlık affetmedi

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada ve basında yer alan "İzmir'de tanesi 50 liraya zeytin satılıyor" paylaşımları üzerine İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Mahallesi’ndeki işletmeye yönelik derhal inceleme başlattı. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ani denetimde, tüketicinin korunması hakkındaki kanuna aykırı hareket eden işletmeye idari para cezası kesildi. 4 Farklı Üründe Kanuna Aykırılık Saptandı Bakanlık müfettişlerinin işletmede yaptığı detaylı incelemelerde, satışa sunulan 4 farklı üründe 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı uygulamalar belirlendi. Ekipler, fahiş fiyatlama ve etiket ihlalleri nedeniyle satıcı hakkında yasal işlem başlatarak para cezası tutanağı düzenledi. Olayın ardından ilgili cezai işlem dosyası, daha kapsamlı yaptırımların kararlaştırılması amacıyla Bakanlık bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderildi. Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, piyasadaki fırsatçılara geçit verilmeyeceği vurgulandı. Açıklamada, "Tüketicilerimizin haklarını korumak, piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verilerek, benzer denetimlerin turistik bölgelerde artarak süreceği sinyali verildi. DHA