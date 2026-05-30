  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Zeytinin tanesini sattıkları fiyat ''yok artık'' dedirtti! Bakanlık affetmedi

Zeytinin tanesini sattıkları fiyat ''yok artık'' dedirtti! Bakanlık affetmedi

Zeytinin tanesini sattıkları fiyat ''yok artık'' dedirtti! Bakanlık affetmedi
Güncelleme:

İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı tarihi Şirince Mahallesi’nde bir satıcının zeytinin tanesini 50, kilosunu ise 1000 liradan sattığının ortaya çıkması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimde 4 farklı üründe kanuna aykırılık tespit edilerek işletmeye idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada ve basında yer alan "İzmir'de tanesi 50 liraya zeytin satılıyor" paylaşımları üzerine İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Mahallesi’ndeki işletmeye yönelik derhal inceleme başlattı. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ani denetimde, tüketicinin korunması hakkındaki kanuna aykırı hareket eden işletmeye idari para cezası kesildi.

4 Farklı Üründe Kanuna Aykırılık Saptandı

Bakanlık müfettişlerinin işletmede yaptığı detaylı incelemelerde, satışa sunulan 4 farklı üründe 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı uygulamalar belirlendi.

Ekipler, fahiş fiyatlama ve etiket ihlalleri nedeniyle satıcı hakkında yasal işlem başlatarak para cezası tutanağı düzenledi. Olayın ardından ilgili cezai işlem dosyası, daha kapsamlı yaptırımların kararlaştırılması amacıyla Bakanlık bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderildi.

Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, piyasadaki fırsatçılara geçit verilmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Tüketicilerimizin haklarını korumak, piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verilerek, benzer denetimlerin turistik bölgelerde artarak süreceği sinyali verildi.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Asrın felaketiyle yıkılan Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Yollar çöktü, araçlar sulara gömüldü!
Asrın felaketiyle yıkılan Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Yollar çöktü, araçlar sulara gömüldü!
Haziran ayı da yağışlarla başlıyor! Hava sıcaklıkları düşüyor, kuvvetli sağanaklar geliyor!
Haziran ayı da yağışlarla başlıyor! Hava sıcaklıkları düşüyor, kuvvetli sağanaklar geliyor!
Marmaris'te 110 yolculu tur teknesi Akvaryum Koyu'nda battı!
Marmaris'te 110 yolculu tur teknesi Akvaryum Koyu'nda battı!
Erdoğan, Ayasofya çıkışı ''ben yemiyorum'' deyip gazetecilere ikram etti
Erdoğan, Ayasofya çıkışı ''ben yemiyorum'' deyip gazetecilere ikram etti
Akvaryum Koyu'nda batan gezi teknesindeki panik anları kamerada
Akvaryum Koyu'nda batan gezi teknesindeki panik anları kamerada
Şehir teröristi kamerada! Trafikte tartıştığı taksiciyi takip edip, bıçakladı!
Şehir teröristi kamerada! Trafikte tartıştığı taksiciyi takip edip, bıçakladı!
Ünlü yazar yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Ünlü yazar yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Survivor 2026'da büyük finale doğru! Son 8'e kalan isimler belli oldu
Survivor 2026'da büyük finale doğru! Son 8'e kalan isimler belli oldu
Etiketler zeytin şirince mahallesi ticaret bakanlığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ABD ordusu bir tekneyi daha havaya uçurdu: 3 ölü ABD ordusu bir tekneyi daha havaya uçurdu: 3 ölü Akvaryum Koyu'nda batan gezi teknesindeki panik anları kamerada Akvaryum Koyu'nda batan gezi teknesindeki panik anları kamerada İstanbul'da kıskançlık dehşeti: ''Kocamla ilişkin var'' deyip genç kızı bıçakladı! İstanbul'da kıskançlık dehşeti: ''Kocamla ilişkin var'' deyip genç kızı bıçakladı! Sosyal medyada tepki çeken ''İstiklal Marşı'' iddiası! Resmi açıklama geldi Sosyal medyada tepki çeken ''İstiklal Marşı'' iddiası! Resmi açıklama geldi Tatilciler dönüş yoluna geçti; trafik durma noktasına geldi! Tatilciler dönüş yoluna geçti; trafik durma noktasına geldi! Beyaz Saray'daki İran zirvesi sonrası beklenen açıklama geldi Beyaz Saray'daki İran zirvesi sonrası beklenen açıklama geldi Altında çöküş senaryosu! Uzman isim kritik seviyeyi açıkladı Altında çöküş senaryosu! Uzman isim kritik seviyeyi açıkladı Özgür Özel'den gövde gösterisi! Kılıçdaroğlu'na meydan okudu Özgür Özel'den gövde gösterisi! Kılıçdaroğlu'na meydan okudu 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı! 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı! Doğa harikası Dipsizgöl'de hayal kırıklığı yaratan manzara Doğa harikası Dipsizgöl'de hayal kırıklığı yaratan manzara
Kılıçdaroğlu'ndan çok sert sözler: ''Ben hesap soracağım hesap! Herkes bunu bilsin'' Kılıçdaroğlu'ndan çok sert sözler: ''Ben hesap soracağım hesap! Herkes bunu bilsin'' Ünlü oyuncuya eğlence mekanında soğuk duş: Sloganlar eşliğinde mekandan çıkarıldı! Ünlü oyuncuya eğlence mekanında soğuk duş: Sloganlar eşliğinde mekandan çıkarıldı! Yazı beklerken kış geri döndü: Mayıs sonunda kar sürprizi! Yazı beklerken kış geri döndü: Mayıs sonunda kar sürprizi! Ünlü yazar yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü Ünlü yazar yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü CHP'de tarihi gün: Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde! CHP'de tarihi gün: Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde! Reha Muhtar apar topar hastaneye kaldırıldı Reha Muhtar apar topar hastaneye kaldırıldı Survivor 2026'da büyük finale doğru! Son 8'e kalan isimler belli oldu Survivor 2026'da büyük finale doğru! Son 8'e kalan isimler belli oldu Özel'in mitingine engel iddiası! CHP Genel Merkezi iddialara noktayı koydu Özel'in mitingine engel iddiası! CHP Genel Merkezi iddialara noktayı koydu ABD-İran hattında gerilim bitmiyor: ''Keşm Adası yakınlarında düşman İHA’sı düşürüldü'' ABD-İran hattında gerilim bitmiyor: ''Keşm Adası yakınlarında düşman İHA’sı düşürüldü''