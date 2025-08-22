  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Zeytinli Rock Festivali yasağına mahkeme ''dur'' dedi!

Zeytinli Rock Festivali yasağına mahkeme ''dur'' dedi

Zeytinli Rock Festivali yasağına mahkeme ''dur'' dedi
Güncelleme:

İstanbul'da Sarıyer Kaymakamlığı'nın iptal ettiği Zeytinli Rock Festivali için yapılan itiraz sonuç verdi.

Türkiye’nin en çok ilgi gören müzik festivalleri arasında yer alan Zeytinli Rock Festivali’nin bu yılki adresi aslında Muğla Marmaris’ti. Organizasyon şirketi Milyon Yapım, etkinliği Marmaris Saklıgöl’de gerçekleştirmeyi planlamıştı.

Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, alanın “Özel Çevre Koruma Bölgesi” olduğu gerekçesiyle festivale 1 hafta kala izin iptal kararı aldı.

Bunun üzerine festival İstanbul’a taşındı. Ancak İstanbul'un Sarıyer ilçesi kaymakamlığı da orman yangınları riskini gerekçe göstererek organizasyona izin vermedi.

Fakart Zeytinli Rock Festivali’nde, orman yangınları gerekçe gösterilerek iptal edilmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Zeytinli Rock Festivali için Milyon Yapım’ın İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne yaptığı itirazın ardından Sarıyer Kaymakamlığı’nın iptal kararına yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

İlk günü yapılamayan festival 22-23-24 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

text-ad
Etiketler Zeytinli Rock Festivali yargı mahkeme sarıyer kaytmakamlık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Vekil ve belediye başkanları transferleri sürerken Bağımsız milletvekilinden ders gibi sözler Vekil ve belediye başkanları transferleri sürerken Bağımsız milletvekilinden ders gibi sözler Havai fişek deposunda patlama: 2 ölü, 34 yaralı Havai fişek deposunda patlama: 2 ölü, 34 yaralı Kartal zayıf rakibi karşısında varlık gösteremedi, turu İstanbul'a bıraktı Kartal zayıf rakibi karşısında varlık gösteremedi, turu İstanbul'a bıraktı Karısı onu evlerinin önünde bıçakladı, yaralı koca tepki dahi veremedi! Karısı onu evlerinin önünde bıçakladı, yaralı koca tepki dahi veremedi! İki kız kardeşin ardından bir kadın daha evinde ölü bulundu İki kız kardeşin ardından bir kadın daha evinde ölü bulundu Trafik magandası kamerada: Aracı yumruklayıp, tehdit ve küfürler savurdu! Trafik magandası kamerada: Aracı yumruklayıp, tehdit ve küfürler savurdu! Babasına yardım etmek istemişti; ikisi de göçük altında kaldı Babasına yardım etmek istemişti; ikisi de göçük altında kaldı Trump acil durum ilan etmişti; ABD'nin başkentinde ordu sokağa indi Trump acil durum ilan etmişti; ABD'nin başkentinde ordu sokağa indi İstanbul'daki villa bahçesinde cesedi bulunan adamın kaçırılma anı kamerada İstanbul'daki villa bahçesinde cesedi bulunan adamın kaçırılma anı kamerada Adıyaman'da korku dolu gece: Önce patlama sesi geldi, ardından alevler yükseldi! Adıyaman'da korku dolu gece: Önce patlama sesi geldi, ardından alevler yükseldi!
Boşanma aşamasındaki cani, eşini hastanede vurdu! Boşanma aşamasındaki cani, eşini hastanede vurdu! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sıcak değil, çok sıcak olacak! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sıcak değil, çok sıcak olacak! Düğün magandası en güzel günlerini kana buladı: Ölü ve yaralılar var! Düğün magandası en güzel günlerini kana buladı: Ölü ve yaralılar var! PFDK'dan 8 Süper Lig kulübüne para cezası PFDK'dan 8 Süper Lig kulübüne para cezası