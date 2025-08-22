Zeytinli Rock Festivali yasağına mahkeme ''dur'' dedi

İstanbul'da Sarıyer Kaymakamlığı'nın iptal ettiği Zeytinli Rock Festivali için yapılan itiraz sonuç verdi.

Türkiye’nin en çok ilgi gören müzik festivalleri arasında yer alan Zeytinli Rock Festivali’nin bu yılki adresi aslında Muğla Marmaris’ti. Organizasyon şirketi Milyon Yapım, etkinliği Marmaris Saklıgöl’de gerçekleştirmeyi planlamıştı.

Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, alanın “Özel Çevre Koruma Bölgesi” olduğu gerekçesiyle festivale 1 hafta kala izin iptal kararı aldı.

Bunun üzerine festival İstanbul’a taşındı. Ancak İstanbul'un Sarıyer ilçesi kaymakamlığı da orman yangınları riskini gerekçe göstererek organizasyona izin vermedi.

Fakart Zeytinli Rock Festivali’nde, orman yangınları gerekçe gösterilerek iptal edilmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Zeytinli Rock Festivali için Milyon Yapım’ın İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne yaptığı itirazın ardından Sarıyer Kaymakamlığı’nın iptal kararına yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

İlk günü yapılamayan festival 22-23-24 Ağustos tarihlerinde yapılacak.