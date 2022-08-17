Zeytinli Rock Festivali'nin tarihi ertelendi

Burhaniye Kaymakamlığı tarafından iptal edilen Zeytinli Rock Festivali'nin tarihi belli oldu.

Zeytinli Rock Festivali’ne izin vermeyen Burhaniye Kaymakamlığı, Eylül ayına ertelendiği açıklandı.

Festival organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, "Burhaniye Kaymakamlığı'nın kararına ilişkin Bölge İdare Mahkemesi'ne yürütmeye durdurma kararı alınması için başvuruda bulunduk" dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir 2. İdare Mahkemesi pazartesi sabahı Kaymakamlık makamından savunmasını istemiş ve 2 gün içinde ara kararı açıklayacağını tebliğ etmişti. Mahkeme bugün mesai saatlerinin sonuna doğru aldığı karada Kaymakamlık makamının savunma ve delillerini sunmak için ek süre talep etmesi üzerine oy birliği cevap süresinin 5 gün uzaltımasına karar vermiştir.

Bu sebeple Zeytinli Rock Festivali'nin 17-21 Ağustos tarihleri arasında yapılmaması ihtimali kalmamıştır. Zeytinli Rock Festivali bu sene 22-25 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Festivalin detayları İdare Mahkemesi'nin kararı sonrası açıklanacaktır"