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  3. 24 Şubat 2021 18:29

Zimmetine 5 milyon lira geçiren icra müdür yardımcısı firar etti

Eskişehir'de zimmetine 5 milyon lira geçirdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan 7'nci İcra Müdür Yardımcısı E.K., adliyeden firar etti.

Zimmetine 5 milyon lira geçiren icra müdür yardımcısı firar etti
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Eskişehir 7'nci İcra Dairesi Müdürlüğü'nün emanet kasa ve banka hesaplarında yapılan ilk bilirkişi incelemesinde, müdür yardımcısı E.K.’nin zimmetine 3 milyon 800 bin lira geçirdiği tespit edildi.

AYRINTILI İNCELEMEDE RAKAM YÜKSELDİ

Yapılan ayrıntılı incelemede ise bu rakamın 5 milyon lira olduğu ortaya çıktı.

''SİGARA İÇME'' BAHANESİYLE KAÇTI

Bunun üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatan E.K. adliyedeki görev yerinden ''sigara içme'' bahanesiyle dışarı çıkıp, firar etti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

E.K. hakkında yakalama kararı çıkarılırken hesaplardaki incelemenin sürdüğü bildirildi.

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