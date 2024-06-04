Zincir markette küflü sucuk skandalı

Bilecik'te Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nde alışveriş yapan bir vatandaş küflü sucuğu görünce hayrete düştü ve o anları kayıt altına aldı.

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Dr. Şerafettin Akbay Caddesi üzerindeki hizmet veren Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'ne dün akşamüstü alışveriş yapmak giren bir müşteri sucukların yer aldığı buzdolabını açtı. Ardından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi markalı bir sucuğu alan müşteri sucukların uç kısımların küflendiğini görünce şok oldu. Hemen cep telefonu ile sucukların görüntüsü çeken müşteri İ.R.S., "Dün eve giderken Tarım Kredi Kooperatif marketine uğradım. Ev için alışveriş yapacaktım. Dolaba elimi attığım, sucuğu elime alınca şaşırdım. Çünkü sucuk bu şekildeydi küflenmişti. Yani çok şaşırdım böyle bir gözde bir markette sucukların böyle durmasına anlam veremedim. Zaten yarım saat sonrada görevliler tarafından toplanıldı. Ama daha çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

İHA