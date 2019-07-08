Üstelik bu hizmetlerini yalnızca şubeleri ile vermeyen banka, aynı zamanda Ziraat müşteri hizmetleri telefon numarası üzerinden de haftanın 7 günü, 24 saat müşterilerine destek vermektedir.

Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri ile Hangi İşlemler Gerçekleştirilebilir?

Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri, banka müşterilerine her türlü bankacılık işlemleri ile alakalı destek ve bilgi sağlayabilmektedir. Telefon bankacılığı alanında faaliyet gösteren bu hizmet, finansal uygulamalar konusunda oldukça pratik olduğundan sıklıkla tercih edilebilmektedir.

Genel olarak Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri üzerinden gerçekleştirilebilecek olan işlemlere bakılacak olursa; kayıp, çalıntı ihbarları şifre yenileme ya da değişiklikleri, havale – EFT gibi para transferleri, fatura ödeme, kredi kartı borç ödeme, OGS işlemleri, başvuru takibi, döviz, yatırım ve bono işlemleri, kredi kartı başvurusu, şifre belirleme, müşteri numarası öğrenme ve bunun gibi akla gelebilecek her türlü bankacılık işlemi, Müşteri İletişim Merkezi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

Bu işlemlerden bazılarını sesli yanıt sistemi üzerinden gerçekleştirebilmek mümkün olurken, bazılar içinse Müşteri Danışmanı ile görüşme gerçekleştirmek gereklidir. Müşteri Danışmanına bağlanabilmek için de yine sesli yanıt sistemi kullanılmaktadır.

Ziraat Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

Ziraat Bankası Müşteri İletişim Merkezi ile iletişime geçebilmenin tek yolu, cep telefonu ya da sabit hatlar üzerinden müşteri hizmetleri numarasını aramaktır. Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri telefon numarası ise 0850 220 00 00 ve 444 00 00’dır. Her iki numaradan da müşteri hizmetlerine bağlanabilmek mümkündür. Ancak Müşteri Hizmetleri ile görüşme gerçekleştirebilmek için Telefon Bankacılığı müşterisi olunması gerektiği unutulmamalıdır. Eğer Telefon Bankacılığı müşterisi değilseniz, herhangi bir şubeden ya da İnternet bankacılığından başvuru talebinde bulunmanız gereklidir.

İnternet bankacılığı üzerinden başvuruda bulunabilmek için şubeye giriş yaptıktan sonra “Başvurular – Telefon Bankacılığı Başvuru” adımlarını takip ederek başvuru talebinde bulunabilirsiniz.



Ayrıca Ziraat İnternet şubesi şifresi almak için aşağıdaki url adresini ziyaret edebilirsiniz.

https://www.devletdestekkredileri.com/ziraat-bankasi-internet-subesi-sifre-alma/



Ziraat Müşteri Hizmetlerine Direkt Bağlanma

Diğer pek çok bankada olduğu gibi Ziraat Bankası Müşteri Hizmetlerinde de direkt bağlanma menüsü sık sık değiştirilmektedir. En güncel olan bağlanma yöntemi ise 444 00 00 ya da 0850 220 00 00 numaralı telefonlardan herhangi birini aramak, hesap işlemleri menüsünden “1”i tuşlamak, ardından da açılan menüden “4”ü tuşlamalısınız. Bu şekilde Ziraat Bankası Müşteri Temsilcisi direkt bağlanma gerçekleştirilmiş olacaktır.



Kaynak Url: https://www.devletdestekkredileri.com/ziraat-musteri-hizmetleri/