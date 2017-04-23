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  1. 23 Nisan 2017 14:53

Zırhlı ambulans fuarda tanıtılacak

İDEF'17 Savunma Fuarı'nda Katmerciler yüksek balistik ve ma yın koruma seviyesine sahip zırhlı ambulansını tanıtacak.

Zırhlı ambulans fuarda tanıtılacak
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Katmerciler, IDEF'17  Savunma Fuarı'na büyüyen zırhlı ailesiyle katılacak. NATO standartlarında,  yüksek balistik ve mayın koruma seviyesine sahip, 4x4 taktik tekerlekli zırhlı  araçlarını sergileyecek Katmerciler, zırhlı ambulansını da ilk kez bu fuarda  tanıtacak.

Savunma sanayisine Toplumsal Olaylara  Müdahale Araçları (TOMA) ile giriş yapan Katmerciler, 13. Uluslararası Savunma  Sanayii Fuarı'na (IDEF’17) büyüyen zırhlı ailesiyle katılacak. Şirket, 4x4 taktik  tekerlekli zırhlı araçlarını sergilerken, zırhlı ambulansını ilk kez fuarda  görücüye çıkaracak.

Katmerciler, geniş savunma portföyüyle 9-12 Mayısta düzenlenecek IDEF  Fuarı'na hazırlanıyor.

Şirket, NATO standartlarında geliştirdiği, balistik olarak  güçlendirilmiş taktik tekerlekli araçlarından muharebe aracı "HIZIR", personel  taşıma aracı "KHAN" ve "NEFER" zırhlı 4x4 aracıyla fuarda yerini alacak.  Katmerciler'in sürprizi ise ilk kez bu fuarda tanıtacağı 4x4 zırhlı ambulans  olacak. Zırhlı ambulansla birlikte Katmerciler’in zırhlı ailesi daha da  genişleyecek.

Tamamen Katmerciler Ar-Ge Merkezi'nde geliştirilen zırhlı araçlardan  "HIZIR" ve "KHAN" yol ve performans testleri başarıyla tamamladı ve üretime hazır  hale getirildi.

Segmentinin en güçlü muharebe aracı "HIZIR"ın lansmanı ise 3.  High-Tech Port by MÜSİAD Fuarı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından  yapıldı. Şirketin Türkiye için bir yenilik olan, 4x4 off-road Jeep üzerine  uygulanmış "NEFER" adını verdiği kompozit seramik zırhlama sistemi de yine ilk  olarak aynı fuarda tanıtılmıştı.

SEGMENTİNİN EN GÜÇLÜSÜ HIZIR

"HIZIR", Türk savunma sanayisinde sınıfının en yüksek motor gücüne  sahip, taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracı olarak dikkati çekiyor.

Araç, NATO standartlarında, 4x4 konfigürasyonunda, manevra gücü  yüksek, güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirildi.  9 personel kapasiteli, balistik açıdan güçlendirilmiş, mayın ve el yapımı  patlayıcılara karşı yüksek koruma seviyesine sahip "HIZIR", kırsal ve kentsel  alanlardaki yoğun çatışma koşulları altında yüksek performans gösterecek şekilde  tasarlandı.

"HIZIR", komuta kontrol aracı, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve  nükleer aracı, silah taşıyıcı araç (çeşitli silah sistemlerinin kolay  entegrasyonu), ambulans aracı, sınır güvenliği aracı, keşif aracı olarak çeşitli  konfigürasyonlar için çok yönlü, düşük maliyetli ve kolay bakım sağlayan bir  platform araç niteliğinde bulunuyor.

4X4 ZIRHLI AMBULANS

4x4 zırhlı ambulans, yüksek riskli bölgeler için ulaşım, ilk yardım ve  hastaların nakli amacıyla Ford F550 araç şasisi üzerine tasarlanıp donatıldı.  Ambulansın geniş iç hacmi sayesinde ayakta operasyon gerçekleştirerek hastalara  müdahale edilebiliyor.

Araç 5 hasta, 2 sağlık personeli ve sürücü dahil 8 kişilik taşıma  kapasitesine sahip. 300 beygir gücüne ve 4x4 sürüş özelliklerine sahip ve her  türlü yol ve iklim koşullarına uygun üretilen zırhlı ambulanslar, sürücü, sağlık  personeli ve hastanın tam emniyetini sağlıyor. Ayrıca, istenilen konfigürasyonda  ve farklı balistik seviyelerine uygun dizayn edilebiliyor.

ARACI AĞIRLAŞTIRMAYAN ZIRHLAMA SİSTEMİ

Katmerciler’in yeni zırhlama sistemi ise "NEFER" adı altında sektöre  sunuldu.

Zırh çeliğine göre daha hafif olan, dolayısıyla aynı koruma seviyesini  sağlarken aracı ağırlaştırmayan kompozit seramik bazlı bu zırhlama sistemi, 4x4  off-road özelliklerine sahip araçlar üzerinde, hem kırsal hem de şehir içi  kullanım için optimize edilebiliyor. "NEFER" zırh sistemi, Türkiye’de  kategorisinin ilk örneği olarak, Rubicon Jeep üzerine uygulandı.

Toyota Land Cruiser, Volkswagen Amarok, Ford F550 gibi 4x4 off-road  araçlara uygulanabilen zırhlama, paletli ve tekerlekli diğer araçlara da  uygulanabilir nitelikte bulunuyor. Katmerciler, muharebe aracı "HIZIR" ve  personel taşıma amaçlı "KHAN"ın yanı sıra zırhlı ambulanslarda da bu teknolojiyi  kullanmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Üstün mobilite ve tepki hızıyla sınıfında öne çıkan bu nitelikteki  araçlar, her türlü zemin ve iklim koşulunu sorunsuzca göğüsleyebiliyor. Bu  zırhlama sisteminde, araca özel, son teknoloji kompozit ve seramik bazlı malzeme  sistemi geliştirilmiş olduğu için performansından neredeyse hiçbir kayba  uğramayan araç tam yüksek koruma sınıfına sahip hale geliyor. Bir diğer ifadeyle,  muadillerine göre manevra kabiliyeti daha yüksek ve aynı zamanda konforlu bir  zırhlı araç ortaya çıkıyor.

ZPT AİLESİNİN İLK ÜYESİ

"KHAN" ise Katmerciler’in NATO standartlarında geliştirdiği, balistik  korumalı, el bombalarına karşı yüksek güvenlik sağlayan, 4x4 taktik tekerlekli  zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ailesinin ilk üyesini oluşturuyor. 8 personel  taşıma kapasiteli araç, hızlı, dinamik, çok yönlü, bakım kolaylığı sağlayan  özellikleriyle dikkati çekiyor.

Toyota Land Cruiser şasisi üzerinde, yüksek balistik koruma sağlayan  monokok zırh çeliği gövdeye sahip araç, kırsal ve kentsel her türlü iklim  koşullarında operasyonlar için iç güvenlik güçlerinin tüm gereksinimlerini  karşılayabiliyor.

HEDEF 6X6, 8X8 YENİ NESİL ZIRHLI SİSTEMLER

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, şirketin araç üstü ekipman tarafındaki güçlü konumunu devam  ettirirken son dönemlerde savunma sanayisine odaklandıklarını belirtti. Katmerci,  "TOMA’larla başlayan üretim ve geliştirme çalışmalarımız, 4x4 taktik tekerlekli  zırhlı araçlarla devam ediyor. Tamamen kendi Ar-Ge merkezimizde tasarlayıp  geliştirdiğimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerimizin farklı  ihtiyaçlarına uygun savunma araçlarının bulunduğu geniş bir portföye sahibiz"  dedi.

Balistik olarak güçlendirilmiş, mayına karşı yüksek korumalı, NATO  standartlarında tekerlekli zırhlı araçlarla savunma sektörünün yeni gücü ve çözüm  ortağı olma yolunda önemli bir noktaya ulaştıklarını vurgulayan Katmerci,  "Özellikle savunma sektörüne yönelik Ankara yatırımlarımız şirketimizin  kabiliyetini önemli ölçüde artıracak. Zırhlı araç ailemizi sürekli büyütüyoruz.  Uzun vadede hedefimiz, performansımızı üst segmentlere taşımak. 6x6, 8x8 zırhlı  yeni nesil sistemlere uzanan geniş bir segmentte geliştireceğimiz ürünlerle  savunma sanayimize katkımızı artırmayı ve sektördeki konumumuzu uluslararası  ölçekte güçlendirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

AA

tsk , katmerciler , mayın , füze , zırhlı ambulans