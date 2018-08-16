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  3. 16 Ağustos 2018 17:09

Zırhlı Birliklerde yemin törenine büyük ilgi

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan yedek subaylar, uzman erbaşlar ile erler için yemin töreni düzenlendi.

Zırhlı Birliklerde yemin törenine büyük ilgi
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Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında  temel eğitimlerini tamamlayan yedek subaylar, uzman erbaşlar ile erler için yemin  töreni düzenlendi.

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında, 1998/3 tertip  bin 943 er ve erbaş, 2018 yılı 3'üncü dönem 131 uzman erbaş ile 372'inci dönem  112 yedek subay için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal  Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yarbay Vahdettin Taşdelen'in tümen sancağını tanıtmasının ardından ant içme törenine geçildi. Çanakkale, Kurtuluş ve Kore savaşları ile Kıbrıs Barış Harekatı'nda  kullanılan üniformaları giyen birliklerin de katıldığı törende, askerler, Türk  bayrağı ve silah üzerine el basarak yemin etti.

Törende, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı  Korgeneral Şeref Öngay'ın gönderdiği kutlama mesajı okundu, ardından birliğe ilk  katılan tankçı er Ahmet Furkan Akyurt, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanı Albay Burç Pekin,  başarılı erlere ve birliğe ilk katılan askerlere hediye ve başarı belgeleri ile,  tankçı askerlerin, daha önce vatani görevini aynı eğitim birliğinde yapan dede ve babalarına katılım belgesi ile hediye takdim etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerine katılan en genç askerlere sonuna kadar  güvendiklerini belirten Albay Pekin, "Silahlı Kuvvetlerimizin saflarına katılan  askerlerim, bu yeminle sizler milletimize sadakatle hizmet edeceğinizi, emirlere  ve amirlerinize mutlak itaat edeceğinizi, ulusumuzun güvenine layık olacağınızı  ve Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacağınızı beyan ettiniz. Bu  beyanın teminatı şeref ve namustur." şeklinde konuştu.

   Törenin ardından Ankara Kulübü Seğmenler ekibi gösteri sundu. Yemin törenini coşkuyla izleyen ailelerin tören sonunda çocuklarıyla  buluşmaları sırasında duygu anlar yaşandı.

AA

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