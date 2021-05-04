Ziya Bey ne yapıyorsunuz? Ziya Selçuk'tan #20liyaslarchallenge fotoğrafı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, #20liyaslarchallenge akımına katılmak için sosyal medya hesabından ilginç bir fotoğraf paylaştı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, #20liyaslarchallenge akımına katılmak için sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Selçuk'un 'Kendi fotoğrafım' diye paylaştığı fotoğraf Marlon Brando'ya ait çıktı.
"Taşınırken gençlik fotoğraflarımı kaybetmiştim ama elimde bir tane kalmış :) #20liyaslarchallenge" diyen Selçuk, şu fotoğrafı paylaştı:
Google'da "görsel arama" özelliğinden haberi olmadığı sanılan Selçuk'un "Marlon Brando" yazıp gördüğü ilk siyah beyaz fotoğrafı paylaştığı anlaşıldı.
Selçuk'un paylaşımı ve Google arama sonuçları şöyle:
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