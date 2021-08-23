Ziya Selçuk günler sonra sessizliğini bozdu

Milli Eğitim Bakanlığı görevinden ayrılan Ziya Selçuk, günler sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

10 Temmuz 2018'den beri Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapan Ziya Selçuk, 6 Ağustos'ta görevinden ayrılmıştı. Görevden affını isteyen Selçuk'un yerine Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atanmıştı.

ZİYA SELÇUK: İYİYİM ÇOK ŞÜKÜR

Ziya Selçuk, sosyal medya üzerinden gelen sorulara yanıt amacıyla bir paylaşım yaptı.

Selçuk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ziya Hoca iyi mi? Çokça duyuyorum, çok da mutlu oluyorum. İyiyim çok şükür. Bitirilmemiş kitaplar, yarım kalan yazılar, gidilmemiş yollar, keşfedilmemiş şeyler, öğrenilecek, deneyimlenecek ve uygulanacak ne çok yenilikle yeniden buluştum. Elimde kocaman bir noktalı virgül taşıyor gibiyim. Virgülden güçlü, noktadan zayıf bir yerde soluklanıyorum. Cümlenin devamını birlikte getireceğiz… Çünkü çocuklar hepimizin” ifadelerini kullandı.