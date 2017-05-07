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  3. 07 Mayıs 2017 11:11

Ziyaret etmişti ! O kayıtlar sır oldu

15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün Cübbeli Ahmet'e cezaevinde yaptığı ziyaretin kayıtları sır oldu.

Ziyaret etmişti ! O kayıtlar sır oldu
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15 Temmuz’un kilit ismi FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün, Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’ye cezaevinde yaptığı ziyarete ait kayıtlar kayboldu

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 2012'de Adil Öksüz'ün kendisini Metriscezaevi'nde ziyaret ettiğini açıklamıştı. Ünlü, Öksüz'ün Fetullah Gülen'in selamını ve bir kitabını getirdiğini belirtmişti. İşte bu sır görüşmeyle ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ilginç tespitlere ulaştı. Sabah gazetesinden Nafiz karaman'ın haberine göre 9 Eylül 2012'de gerçekleşen ziyarettin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izni ile gerçekleştirildiği anlaşıldı. İkilinin görüşme kayıtlarına ulaşmak isteyen savcılık kayıtların ortada olmadığını tespit etti.

ÜNLÜ MAĞDUR OLARAK İFADE VERECEK...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıtları kim ya da kimlerin yok ettiğini araştırmaya aldı. Soruşturma kapsamında Ahmet Mahmut Ünlü'nün de mağdur olarak ifadesine başvuracağı öğrenildi. Cübbeli Ahmet "Gülen şu an aranan Adil Öksüz ile mektup ve Gülen'in el yazmalı bir Kitap gönderdi. Cezaevine gelen kitaplar kontrol edilirdi ancak Öksüz o gün kitabı doğrudan getirdi" demişti.

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