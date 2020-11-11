Zonguldak Valiliği binasında koronavirüs paniği!

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Zonguldak Valiliği binasına öğle saatlerinde gelen Fahriye D.’nin (49), girişte polis ekiplerince HES kodu sorgulaması yapıldı. Bunun üzerine Fahriye D.'nin Covid-19 hastasıyla temaslı olduğu, karantina kuralını ihlal ettiği belirlendi.
Polislerin haber verilmesiyle kısa sürede valiliğe gelen sağlık ekipleri, Fahriye D.'ye karantina kuralını ihlal ettiğini ve evinde izole olması gerektiğini anlattı.
Fahriye D., daha sonra karantina için yurda götürüldü.
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