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Zonguldak'ta çok sayıda sahte içki ele geçirildi

Zonguldak'ta çok sayıda sahte içki ele geçirildi
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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaycuma ilçesinde düzenledikleri operasyonda, iki şüphelinin evinde arama gerçekleştirdi. Arama sırasında 69 şişe sahte viski ve 6 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada çok sayıda sahte içki ve içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çaycuma ilçesinde 2 şüphelinin evinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 69 adet sahte viski, 6 bin 400 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Şüpheliler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Etiketler Zonguldak sahte içki makaron
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