Zonguldak’ta denize girmek yasaklandı

Güncelleme:

onguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek bir gün süreyle yasaklandı.

Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, 6 Eylül 2025 tarihinde güvenlik amacıyla ilçede denize girişlerin yasaklandığı bildirildi. Yetkililer, vatandaşların can güvenliği için yasağa uymalarını istedi.

İHA

