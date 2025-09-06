Zonguldak’ta denize girmek yasaklandı
onguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek bir gün süreyle yasaklandı.
Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, 6 Eylül 2025 tarihinde güvenlik amacıyla ilçede denize girişlerin yasaklandığı bildirildi. Yetkililer, vatandaşların can güvenliği için yasağa uymalarını istedi.
İHA
