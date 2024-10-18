Zonguldak'ta denizin rengi değişti
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Zonguldak'ta etkili olan sağanağın ardından derelerden gelen sular nedeniyle deniz çamur rengini aldı.
Kentte dün başlayan ve akşam saatlerinde etkisini sürdüren yağmur sonrası, sular derelerle denize taşındı. Derelerin ve giderlerin taşıdığı sular nedeniyle denizin bir kısmı, limanın içi ve kıyı şeridi çamur rengine büründü.
DHA
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