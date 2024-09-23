  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir ilimizde eğitime 1 gün ara verildi

Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi

Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarı yayınladığı Zonguldak'ta eğitime bir gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü akşam saatlerinde Zonguldak için turuncu kodlu bir uyarı yayınlamıştı.

Yayınlanan uyarının ardından Zonguldak Valiliği olumsuz hava koşulları sebebiyle 23 Eylül 2024 Pazartesi günü eğitim öğretime bir günlük ara verildiğini duyurdu.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı açıklamada yer aldı.

Hava durumuna inanamayacaksınız: Bugün kış, yarın yaz geliyorHava durumuna inanamayacaksınız: Bugün kış, yarın yaz geliyorYaşam

 

Etiketler eğitime ara Zonguldak fırtına sağanak yağış
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Metal dedektörüyle 6 milyon TL'lik hazineyi buldu Metal dedektörüyle 6 milyon TL'lik hazineyi buldu Esad, genel af ilan etti Esad, genel af ilan etti Beşiktaş'tan ''Penaltı nedir? Ne zaman verilir?'' paylaşımı Beşiktaş'tan ''Penaltı nedir? Ne zaman verilir?'' paylaşımı Kerimcan Durmaz'dan Yalan Makinesi'nde ''cinsellik'' İtirafı Kerimcan Durmaz'dan Yalan Makinesi'nde ''cinsellik'' İtirafı Erdoğan'dan AK Parti'de dev revizyon: 110 isimlik A Takımı değişiyor Erdoğan'dan AK Parti'de dev revizyon: 110 isimlik A Takımı değişiyor Hava durumuna inanamayacaksınız: Bugün kış, yarın yaz geliyor Hava durumuna inanamayacaksınız: Bugün kış, yarın yaz geliyor Sedat Peker'den MHP’li ismin oğlunun sünnetine dev çelenk Sedat Peker'den MHP’li ismin oğlunun sünnetine dev çelenk Beşiktaş namağlup devam: Giovanni van Bronckhorst'dan bir ilk Beşiktaş namağlup devam: Giovanni van Bronckhorst'dan bir ilk Bakanların ve AK Partililerin sucuk mangal partisi tepki çekti Bakanların ve AK Partililerin sucuk mangal partisi tepki çekti Erdoğan'dan ABD'de TÜRGEV ve Ensar ziyareti Erdoğan'dan ABD'de TÜRGEV ve Ensar ziyareti