Zonguldak'ta maden ocağında göçük: Acı haber geldi

Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte iki maden işçisi göçük altında kaldı.



Mesai arkadaşları, mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlatırken, ihbar ile bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İŞÇİLERDEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALI

Zonguldak'ta TTK'ye bağlı Gelik Müessesesi'nde, yerin 260-360 metre altındaki Acılık Ayağı'ndaki göçükte mahsur kalan maden işçileri H.K. ve T.S.'ye ekipler ulaştı. Hafif yaralı olan H.K., ağır yaralı haldeki mesai arkadaşı T.S.'nin kurtarma çalışmalarına yardım etti. İki işçi daha sonra TTK Tahlisiye ekiplerinin çalışmasıyla yüzeye çıkarıldı.

İşçiler, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. T.S., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. S.'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Hafif yaralı olan H.K.'nin ise bekar olduğu belirtilirken, tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.