  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Zonguldak'ta maden ocağında göçük: Acı haber geldi

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: Acı haber geldi

Güncelleme:

Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte iki maden işçisi göçük altında kaldı.

Mesai arkadaşları, mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlatırken, ihbar ile bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti.

İŞÇİLERDEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALI

Zonguldak'ta TTK'ye bağlı Gelik Müessesesi'nde, yerin 260-360 metre altındaki Acılık Ayağı'ndaki göçükte mahsur kalan maden işçileri H.K. ve T.S.'ye ekipler ulaştı. Hafif yaralı olan H.K., ağır yaralı haldeki mesai arkadaşı T.S.'nin kurtarma çalışmalarına yardım etti. İki işçi daha sonra TTK Tahlisiye ekiplerinin çalışmasıyla yüzeye çıkarıldı.

İşçiler, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. T.S., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. S.'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Hafif yaralı olan H.K.'nin ise bekar olduğu belirtilirken, tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Etiketler Zonguldak maden ocağı TTK
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya FETÖ ve Adnan Oktar suçlaması Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya FETÖ ve Adnan Oktar suçlaması Çakarlı araçlar trafikten men edilecek Çakarlı araçlar trafikten men edilecek Bergüzar Korel 8 ayda 20 kilo verip, 1 haftada 4 kilo aldı Bergüzar Korel 8 ayda 20 kilo verip, 1 haftada 4 kilo aldı Türkiye'nin ''hanımağası''na silahlı saldırı Türkiye'nin ''hanımağası''na silahlı saldırı Elçin Sangu: ''Bu ülkenin vatandaşıyım, bu benim anayasal hakkım'' Elçin Sangu: ''Bu ülkenin vatandaşıyım, bu benim anayasal hakkım'' Dünyanın en sıradışı binasının inşaatı başlıyor: Ters U şeklinde olacak Dünyanın en sıradışı binasının inşaatı başlıyor: Ters U şeklinde olacak Otomotiv devlerinden skandal ''hile'' itirafı: Milyonlarca aracın sevkiyatı durduruldu Otomotiv devlerinden skandal ''hile'' itirafı: Milyonlarca aracın sevkiyatı durduruldu Marmara'nın tatil cennetinde isyan ettiren manzara Marmara'nın tatil cennetinde isyan ettiren manzara Çöpten kadın cinayeti çıktı: Çuvala koyup atmışlar Çöpten kadın cinayeti çıktı: Çuvala koyup atmışlar 2 evladımızın şehit düştüğü kazada uçağın düşme anı kamerada 2 evladımızın şehit düştüğü kazada uçağın düşme anı kamerada