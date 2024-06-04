Zonguldak'ta maden ocağında göçük: İşçiler mahsur kaldı

Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiden birinin çıkarıldığı öğrenildi.

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte iki maden işçisi göçük altında kaldı.



Mesai arkadaşları, mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlatırken, ihbar ile bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Bir işçinin göçükten çıkarıldığı öğrenildi.