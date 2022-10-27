Zonguldak'ta mantar faciası: Anne öldü, kızı yoğun bakımda

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ormanlık alandan topladıkları mantarı tüketen anne öldü, kızı ise hastanede yaşam savaşı veriyor.

İlçede yaşayan Şerife Y. ile kızı Hülya Y. mantar toplamak için ormanlık alana gitti. Daha sonra eve döndükten sonra pişirdikleri mantarı yiyen anne kızda bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı gibi belirtiler görülmeye başladı. Durumun bildirilmesi üzerine anne ve kızı Y. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından anne Y. İstanbul’da, kızı Hülya ise Sakarya’da özel bir hastaneye sevk edildi.



Tedavi altına alınan Şerife Y. yaşam mücadelesini kaybederken Hülya Y.’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İHA