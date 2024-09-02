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Zonguldak'ta meydana gelen sel paniğe neden oldu

Zonguldak'ta meydana gelen sel paniğe neden oldu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün akşam saatlerinde gelen uyarının ardından Batı Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün akşam saatlerinde yaptığı uyarının ardından Çaycuma'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, özellikle terminal bölgesinde su seviyesinin hızla yükselmesine neden oldu. Bu durum, galerici esnafının büyük bir panik yaşamasına yol açtı. Araçlarının su altında kalmasını engellemek için zamanla yarışan galericiler, araçlarını güvenli bölgelere çekmek için büyük bir çaba sarf etti.

HASAR OLUŞMASINDAN ENDİŞE ETTİLER

Su baskını nedeniyle araçlarında hasar oluşmasından endişe eden esnaf, kendi imkanlarıyla su tahliye işlemlerine başladı. Bazı esnaflar, araçlarını su baskınından kurtararak daha yüksek ve güvenli yerlere çekmeyi başardı. Ancak bölgedeki su birikintileri nedeniyle araç kurtarma işlemleri oldukça zorlaştı.

 UYARILARDA BULUNDU

İlçede yağışların devam etmesi beklenirken, yetkililer su baskınına karşı tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Terminal bölgesinde su baskınlarının devam edebileceği ve yağışın etkisini artırabileceği belirtiliyor. Galericiler, araçlarının daha fazla zarar görmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bölgede yağışların devam etmesi, su baskını riskini artırıyor. Yetkililer, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça su baskını yaşanan bölgelere yaklaşmamalarını istiyor.

Etiketler Zonguldak sel sel felaketi
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