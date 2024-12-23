Zonguldak'ta su samuru görüntülendi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki çayda, nadir görülen su samuru amatör kamera tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, su samurunun çevik hareketlerle ağzındaki balığı taşırken zaman zaman suyun yüzeyine çıktığı ve ardından tekrar gözden kaybolduğu görülüyor.

Doğal yaşamın korunmasının önemine dikkat çeken anlar, amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

Doğaseverler ve hayvanseverler arasında heyecana yola açan su samurunun bu bölgede görülmesi, doğal yaşamın çeşitliliğinin örneği oldu.

İHA