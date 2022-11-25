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Zorunlu DASK'ta teminat tutarı değişti

Zorunlu DASK'ta teminat tutarı değişti
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Zorunlu deprem sigortası kapsamında bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 320 bin liradan 640 bin liraya çıkarıldı.

Zorunlu deprem sigortasında azami teminat tutarı artırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğe göre, zorunlu deprem sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 320 bin lirada 640 bin liraya yükseltildi.
Öte yandan, sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri de düzenlendi.
Bu kapsamda metrekare tutarı betonarme yapı tarzı için 3 bin 16 lira, diğerleri için 2 bin 80 lira olarak belirlendi. Bu bedeller, önceki tebliğde betonarme yapılar için bin 508 lira, diğerleri için bin 40 lira seviyesindeydi.
Tebliğle ayrıca, poliçe süresi sonunda sigortanın en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda yapılacak indirim miktarı da yüzde 10'dan 20'ye yükseltildi.

Etiketler Deprem sigortası teminat dask azami teminat tutarı
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