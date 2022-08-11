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Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner'in doğum gününde Acun Ilıcalı da katıldı

Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner'in doğum gününde Acun Ilıcalı da katıldı

Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner'in doğum günü partisinde Acun Ilıcalı da görüntülendi.

Yemekteyiz sunucusu Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner için doğum günü partisi düzenledi. Yeni yaşına giren Korhan Saygıner'in doğum gününde Acun Ilıcalı da yer aldı. Bir dönem Zuhal Topal ile davalık olan Ilıcalı'nın doğum günü pastası kesilirken de çiftin yanında olması gözlerden kaçmadı.

TV8 kanalında Yemekteyiz yarışmasını sunan Zuhal Topal gecenin fotoğrafları da paylaşmayı ihmal etmedi. Zuhal Topal ve partiye katılanları paylaşımlarında gözler Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı aradı.

AYRILIK İDDİALARI VARDI
Kutlamada Ayça Çağla Altunkaya'nın neden yer almadı ise henüz belli değil.

 

Geçtiğimiz günlerde yine bir etkinliğe tek katılan Ilıcalı ile genç aşkının ayrıldığı konuşulmuş ancak ikilinin daha sonra birlikte pozları ortaya çıkmıştı.

Etiketler Zuhal Topal Gözler Ayça Çağla
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