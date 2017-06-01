Engelli haltercinin hedefi şampiyonluk

Konya'da 21-22 Nisan'da gerçekleştirilen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kıran milli sporcu Mehmet Doğan, Meksika'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Türkiye Şampiyonası'nda 97 kiloda 210 kilo kaldırarak kendi rekorunu egale eden Mehmet, çalışmalarını milli takım antrenörü Mehmet Semih Ceylan yönetiminde Sivas 4 Eylül Spor Salonu'nda sürdürüyor.

Mehmet Doğan, Meksika'da ekim ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'na yoğun tempoda hazırlanıyor.

Doğuştan bedensel engelli olan 35 yaşındaki Mehmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011 yılında köyünden takı tasarım kursu için Sivas'a geldiğinde yönlendirme sonucu haltere başladığını söyledi.

2012 yılında katıldığı ilk şampiyonada 140 kilo ile Türkiye rekoru kırdığını ve her yıl kendi rekorunu yenileyerek spor hayatına devam ettiğini belirten milli sporcu, haltere başladıktan sonra günlük yaşamında da çok şeyin değiştiğini kaydetti.

Spora başlamadan önce kilolu olduğu için güçlükle hareket ettiğini dile getiren Mehmet, "Şimdi de aynı kilodayım ama vücudum sıkılaştı. Önceden daha zor yürüyordum, şimdi yürüyüşümde değişiklik oldu. Sporun çok faydasını gördüm." dedi.

Gözü şampiyonlukta

2015 yılında katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı 1 kilo ile kaçırdığını anımsatan Mehmet, "Hedefim dünya şampiyonluğu ve daha sonra 2020'de olimpiyat şampiyonu olmak." diye konuştu.

Mehmet Doğan, bedensel engellilere spor yapmalarını tavsiye ederek, bunun neticesini fazlasıyla alacaklarını sözlerine ekledi.

Ceylan: "Kendisinden umutluyuz"

Milli takım antrenörü Mehmet Semih Ceylan ise Mehmet'in azimli ve başarılı olduğunu, kendi rekorunu kırarak ulaşılması zor bir derece elde eden sporcudan dünya şampiyonasında da madalya beklediklerini ifade etti.

Halter için her sene üstüne derece koymanın zor olduğuna işaret eden Ceylan, milli sporcu Mehmet'in her sene üstüne en az 20 kilo ekleyerek yarışmalara devam ettiğini kaydetti.

Mehmet Doğan'ın müsabakalara aralıksız hazırlandığını ifade eden Ceylan, "Mehmet, 2020 Olimpiyatları'na da aday gösterildi. Bedensel engelliler dalında olimpiyata hazırlanan Türk sporcularımızdan birisi Mehmet Doğan ve kendisinden umutluyuz." ifadelerini kullandı.

Engellilere spor yapın çağrısı

Sivas Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yaşar Rende de yaklaşık 10 yıl önce kurdukları kulüplerinin büyük başarılar elde ettiğini belirtti.

Bedensel engelli halterci Mehmet Doğan'ın elde ettiği başarıların engelliler için örnek olduğunu dile getiren Rende, "Tüm engellilerin ailelerine çocuklarını kulübümüze getirmeleri tavsiyesinde bulunuyorum. Biz onların ilgi alanına göre branş buluruz, yeter ki çocuklarımız dört duvar arasında kalmasın. Herkes spor yapsın." değerlendirmesinde bulundu.