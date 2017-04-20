Avrupa Judo Şampiyonası'nda hüsran

Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gününde 5 sıklette 6 sporcuyla mücadele eden Türkiye, madalya çıkaramadı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da bugün başlayan şampiyonaya 41 ülkeden, 226 erkek ve 143 kadın sporcu katıldı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren şampiyonanın ilk gününde tatamiye çıkan sporculardan erkekler 60 kiloda Bekir Özlü ve 66 kiloda Sinan Sandal yedinci oldu.

Erkekler 60 kiloda Ahmet Şahin Kaba, kadınlar, 48 kiloda Gülkader Şentürk, 52 kiloda İrem Korkmaz, 57 kiloda Nazlıcan Özerler rakipleri karşısında başarılı olamadı ve elendi.

Avrupa Judo Şampiyonası'nda yarın 3 siklette 4 Türk sporcu tatamiye çıkacak.

Kadınlar 70 kiloda Şükran Bakacak, Alman Giovanna Scoccimarro ile aynı kiloda Büşra Katipoğlu, yine Alman Szaundra Diedrich ile karşılaşacak.

Erkekler 73 kiloda ilk turu bay geçen Hasan Vanlıoğlu, 2. turda Fransız ve Monacolu sporcuların galibi ile karşı karşıya gelecek.

81 kiloda İlker Güldüren ise İtalyan Matteo Marconcini ile mücadele edecek.