Erdoğan ve Putin Karlov Turnuvası'na katılacak

Türkiye Judo Federasyonu başkanı Sezer Huysuz, Avrupa Judo Birliği (EJU) başkanı Sergey Soloveychik ile yapılan görüşmeler sonunda turnuvanın adını Karlov olarak konulması kararlaştırılırken, Rusya ve Türkiye adına çok önemli bir gelişme yaşandı.

JUDOCU PUTIN'LE FUTBOLCU ERDOĞAN

Siyah kuşak sahibi eski bir judocu olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin ve eski bir futbolcu olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Karlov adına düzenlenecek turnuvada bir araya getirmek için EJU Başkanı Sergey ve Judo Federasyon Başkanı Huysuz çalışmalarını sürdürüyor.

PUTIN, KARLOV İSMİNE SICAK BAKTI

Türkiye Judo Federasyonu tarafından başlatılan yazışmalarda suikaste kurban giden Büyükelçi Andrey Gennadiyeviç Karlov için, önce Rusya Judo Federasyonu Başkanlığına ortak bir turnuva düzenlenmesi istendi. Ancak Rusya Federasyonu, mahkeme aşaması sürdüğü için bu turnuvanın daha sonraki tarihlerde düşünülmesi istendi. Asbaşkan Musa Evin tarafından bilgilendirilen EJU Başkanı Sergey'in Rus olması nedeniyle konu Rusya Devlet Başkanı Putin'e iletildi. Putin'in olaya çok sıcak bakması üzerine yeniden konu değerlendirildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına göre yapılması kararı alındı.

EJU Başkanı Sergey ile Türk federasyonu yetkilileri arasında yapılan temaslardan sonra Aralık 2017'de yapılacak olan Golden Lig müsabakalarının Antalya'ya verilmesi ve turnuvaya Karlov adının verilmesi için prensipte anlaşıldı.

"TÜRKİYE VE RUSYA 100 YILLIK DOST"

Başkan Sezer Huysuz Polonya'nın başkenti Varşova'da EJU Başkanı Sergey, ile yapılan toplantının ardından EJU başkanı Doğan Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'de yapılan organizasyonlar fevkalade geçiyor diyen Sergey, şunları söyledi:

"En son Antalya'da yapılan Grand Prix bu olaya canlı örnektir. Sezer başkan çok iyi bir insan. Çok iyi diyaloğumuz var. Bu yıl ve önümüzdeki sezon için Türkiye'ye önemli organizasyonlar vermeyi planlıyor. Bize bağlı 51 ülke var. Bunların hepsi de organizasyon istiyor fakat tamımı da Türkiye'yi istiyor. Bu ülkeniz için çok olumlu bir olay" dedi.

Karlov adına düzenlenecek olan Golden Lig müsabakalarında Putin ve Erdoğan'ın bir araya getirilmesi konusunu değerlendirerek iki ülkenin 100 yıllık dost olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"DÜNYANIN EN GÜÇLÜ İKİ LİDERİNİ BİR ARADA GÖRMEK İSTİYORUZ"

"Çok güzel bir fikir ve eminim iki ülke lideri dünyanın her ülkesinde yaşanabilecek bu olay için bir araya gelecektir. Putin arkadaş canlısı, Sayın Erdoğan ise çok güçlü bir siyasetçi. Her iki büyük lideri bir araya getirmek için yazışmalar yapılıyor. Eminim ki, iki büyük lider bu önemli organizasyonda bir araya gelecektir. Çünkü her ikisi de spor adamı. Biz Judo ailesi olarak dünyayı sporla buluşturmak, judoyla barışı sağlamak istiyoruz. Karlov adına yapılacak bu anma turnuvasında dünyanın en güçlü iki liderini bir arada görmek istiyoruz" diye konuştu.

"İKİ TARAFA DA BİLGİ VERİLDİ"

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ise, ''biz her alanda dostluğun ve barışın sporla olacağına inanıyoruz. Karlov adına yapmayı düşündüğümüz turnuvaya çok büyük destek geldi. Konu ile ilgili sayın Cumhurbaşkanımızın danışmanlarına bilgi verildi. Putin ile olan iletişim ve yazışmalar yapıldı. İnşallah Dünyanın iki güçlü devletinin liderleri bu anma turnuvasında bir araya gelecek" dedi.