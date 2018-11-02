Leke ve kırışıklıkların çözümünde ''plazma'' teknolojisi

Konu ile ilgili bilgi veren Medigold Sağlık Grubu'ndan Dermatoloji Uzmanı Dr. Deniz Kaya,” Cilt ve göz kapağı sarkmaları, sivilce izleri, yara izleri, cilt lekeleri, siğil ve benler cilt güzelliğine gölge düşürebiliyor. Tüm bunların yok edilmesinde pek çok yöntem geliştirildi. Onlardan bir tanesi de plazma tekniği. Hem kırışıklıkların giderilmesinde hem cilt sıkılaştırmada hem de lekelerin giderilmesinde aynı anda çözüm sunan bir yöntem. Yöntem ayrıca ben ve siğillerin yok edilmesinin yanı sıra dövme sildirmede de etkili bir teknoloji. Yöntem cildin en üst tabakasına noktasal olarak uygulanarak uygulama alanını katı halden gaz haline geçirerek etki ediyor.” dedi.

Vücudun her alanına uygulanabilir

Yöntemin vücudun her alanına uygulanabileceğine değinen Kaya,” Plazma teknolojisi lokal anestezi altında uygulanan bir yöntemdir. İşlem sonrası birkaç gün kabuklanma, kızarıklık ve hafif ödem görülebilir. Noktasal atışlı bir işlem olduğu için çevre dokular, kıl kökleri, sinirler ve kaslar etkilenmez. Duruma göre 1 ile 4 seans uygulanabilir. Benler tipine göre tedavi edildiği için mutlaka bir dermatoloğa muayene olarak ben aldırma işlemi yapılması gerekir.” şeklinde konuştu.