İkiz doğuracağını sanıyordu ama... Hayatının şokunu yaşadı !

Lauren Perkins’in en büyük hayali çocuk sahibi olmaktı. Bir yıl boyunca deneseler de doğal yollarla çocukları olmadı.



Eşiyle beraber televizyon izlerken yapay dölleme tekniğinden haberdar oldular. Lauren işe yarayıp yaramayacağından emin değildi.



Ancak yönteme başvurduktan sonra hamile olduğunu öğrenince sevinçten havalara uçtu.



Hemşireler kendisine birden fazla çocuk sahibi olma şansının yüksek olduğunu söyledi. Lauren ve eşi de ikizleri olacağı fikrine çok sevindiler



Ultrason sırasında doktor ekrana bakınca şaşırdı ve müjdeli haberi verdi. Doktor, ‘Burada beş bebek görünüyor” dedi. Lauren bunun imkansız olduğunu düşündü.



Ardından doktor, “Bir dakika! Altıncı bebeği de gördüm!” deyince iyice şok oldular. Şaşıran çift ekrana bakınca gerçekten de altı bebek olduğunu gördü.



Lauren ve David’in kritik bir karar alması gerekiyordu. Ya bebeklerin bazılarından vazgeçeceklerdi ya da hepsinin dünyaya gelmesini kabul edeceklerdi.



Bir doğumda altı bebeğin de hayatta kalma şansı oldukça düşüktü. Doğum esnasında birçok komplikasyon oluşabilirdi. Bir süre düşündükten sonra altı bebeğin de dünyaya gelmesi gerektiğine karar verdiler.





Doğum için aylar öncesinden planlamalar yapıldı. 23 Nisan 2012 tarihinde, Lauren hamileliğinin 30. haftasındayken hastaneye kaldırıldı. Doğumhanede toplamda 35 kişi vardı.



Lauren, “Hem gergin hem de heyecanlıydım. Altı bebeğim olacaktı ve buna inanamıyordum” dedi.



Andrew, Benjamin, Caroline, Leah, Allison ve Levi ismindeki bebekler sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.



Lauren, “Bebeklerimi ancak ertesi gün görebileceğimi düşünüyordum. Altı hemşire kenarda bekliyordu ve hepsinin de kucağında bebek vardı” dedi. Bebekler hemen gözlem altına alındı.



Bebeklerin beşi, dört ay içinde taburcu edildi. Minik Leah’nın bir hafta fazladan kalması gerekti. Lauren, “Leah diğerlerinin altında kalmış ve tam olarak beslenememiş. Beyni de tam olarak gelişimini tamamlayamamış” dedi.Leah hariç diğer çocuklar tamamen sağlıklı.



Anne karnında beyin gelişimi tam olarak gerçekleşemeyen Leah tam olarak sağlığına kavuşamadı.



Lauren, “Leah’ı özel okula göndermek zorunda kaldık. Ancak giderek kendine geliyor. Her daim gülümsüyor. Evimizin neşesi!” dedi.