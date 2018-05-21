Bilime göre erkekleri en çekici kılan fiziksel özellik ‘güçlü kavrama’

Bilim insanları, birçok sporcunun ihmal ettiği kavrama gücünün aslında son derece önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yapılan araştırmalar, kadınlar açısından erkekleri en çekici kılan fiziksel özelliğin güçlü bir kavramaya sahip olduğunu gösteriyor. Peki, birçok açıdan sıradan görünen bu özellik neden içgüdülerimiz tarafından daha çekici olarak algılanıyor? İşte nedeni:

Kavrama gücü yüksek olan bireyler…

Çok daha iyi kalp-damar sağlığına sahipler,

Zeka testinde daha iyi puanlar alıyorlar,

Genel anlamda zihinsel işlevleri daha iyi,

Çok daha atletikler,

Olumlu bir şekilde sosyal ilişkilerde daha baskın, finansal açıdan daha başarılılar,

Daha geç yaşlarda yaşlanma belirtisi gösteriyorlar.

Tüm bu özelliklerin yanı sıra, 5000 kişinin dahil olduğu bir çalışmada kavrama gücü yüksek olan bireylerin daha iyi eş olduğu, buna bağlı olarak evlenme şanslarının da daha fazla olduğu belirtildi. Eminim ki evlenme şanslarının ortalama üstünde olması bazı okuyucularımızı sevindirmeyecektir.



