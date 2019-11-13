Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği yeni kampanyasıyla dikkat çekti

“#ÖyleDeğilBöyle” sloganı ile video hazırlayan Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye’de cinsel şiddetin önlenmesi, azalması, konu ile ilgili toplumsal farkındalığın artması için toplumun her kesimini çözümün bir parçası olmaya çağırıyoruz. Çağrımıza kulak veren, mücadelemizi büyüten, toplumsal dönüşümünde aktif rol alan Ayça Damgacı, Berrak Tüzünataç, Ceren Moray, Esra Dermancıoğlu, Hasibe Eren, Laçin Ceylan, Seyhan Arman ve Tülin Özen ile öyle değil böyle diyerek cinsel şiddete karşı bir farkındalık kampanyası başlatıyoruz.

Bundan sonra:



Cinsel şiddete maruz bırakılan kişilerden bahsederken acıyan, mağdurlaştıran, kurbanlaştıran, yargılayan, utandıran bir toplumsal dil ve yaklaşım yerine; güçlendirici, dayanışmacı ve hak temelli bir dil ve yaklaşım için “Öyle Değil Böyle”

Cinsel şiddetten bahsederken maruz bırakılanın eylemlerine değil, failin ve kurumların sorumluluklarına odaklanan bir dil ve yaklaşım için Öyle Değil Böyle

Herkes cinsel şiddetin faili olabilir ya da herkes şiddete maruz bırakılabilir gerçeğinin farkında olmak için Öyle Değil Böyle

Şiddeti estetikleştiren ve yeniden üreten bir dil yerine, şiddetin dilde başladığını savunan bir toplumsal algı için Öyle Değil Böyle

Değişim bizimle başlayacağı için Öyle Değil Böyle”

AFİŞLER ASILDI

Ayrıca “Cinsel şiddet mitlerini yeniden üretme, cinsel şiddeti engelle” diyerek afiş çalışması da başlattı.

Video sosyal medyada kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı ve hazırlanan afişler de İstanbul’un çeşitli yerlerine asıldı.

Afişlerde "Cinsel şiddetin bahanesi olmaz", "Tecavüz tehdidinin şakası olmaz", "Herkes cinsel şiddet faili olabilir" ifadeleri yer aldı.