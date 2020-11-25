Dünyada bir ilk! Kadın pedleri bedava dağıtılacak

İskoçya Parlamentosu’nda dün kabul edilen yasal düzenlemeyle yerel yönetimlerin, ihtiyacı olan herkesin tampon ve ped gibi ürünlere erişimini sağlaması zorunlu oldu.

Yasa tasarısı, maddi gücü yeterli olmayan kadınlara bu yönde destek verilmesi için 2016’dan beri kampanya yürüten İşçi Partisi milletvekili Monica Lennon’ın önerisiyle hazırlandı.

Lennon, ekonomik koşullar, kısıtlamalar nedeniyle salgın sürecinde regl dönemi ürünlerine bedava erişimin daha da önemli hale geldiğinin altını çizerek düzenlemenin yürürlüğe girmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İskoçya’da 2 bini aşkın kişinin katılımıyla yapılan bir araştırmaya göre okul ve üniversitelerdeki dört öğrenciden biri tampon veya ped alma konusunda zorlanıyor. Bir kadına bu ürünler her ay ortalama 8 sterline (85.1 lira) mal oluyor.

Bu veriler göz önüne alınarak ülkede okul ve üniversitelerde dönem ürünlerinin dağıtıldığını söyleyen Lennon, “Yasayla bu hizmet toplumun her kesimine ulaşacak. Öğrencilere yönelik dağıtım da yasal olarak garanti altına alınmış olacak” ifadelerini kullandı.