Eşinin sildiği SMS'leri geri yükletince gerçek ortaya çıktı

Cep telefonundan silinen mesajlar ihanetin belgesi olabiliyor. Son örneği paylaşan bilişim uzmanı, eşini aldatan bir kadının mesajlarını tek tek gösterdi. Mesajlardaki, "Kocam geliyor birazdan sana yazarım" ifadesi 'pes' dedirtti.

Telefonlardan silindiği düşünülen veriler, mahkeme kararıyla bilişim uzmanları tarafından geri getirilebiliyor. Kanal D Haber'den İbrahim Konar'ın haberine göre; Aldatıldığını düşünen bazı eşlerin getirdiği telefonlardan alınan mesajları gösteren bilişim uzmanı Mustafa Sancar o yazışmaları böyle sıraladı:

İşte o mesajlardan bazıları:

Akşam eşim dışarı çıkacak eve gelir misin?

Yaz tatilinde nereye gidiyoruz.

Bilişim uzmanı, bir boşanma davasında, cep telefonundan alınan bir diyalogu ise böyle aktardı:

-Aşkım naber

-İyiyim bitanem

-Kocam geliyor birazdan sana yazarım

Mahkeme onayıyla yapılan işlemin ücreti 3 bin tl.