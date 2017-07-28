İstanbul Düğün Mekanları ve Düğün Salonları İçin Seçenekler

O malum sorudan sonra sıra geldi düğün mekanları için araştırmaya. Sadece düğün mekanları deyip geçmemeli. Hayalinizdeki düğünü gerçekleştirecek, en az sıkıntıyla bu gününüzü mutlu bir şekilde geçirmenizi sağlayacak düğün salonunu bulmak çok kolay olmayabilir. Hangi düğün mekanı düzeni size daha uygun, salonda bulunması gerekenler neler olmalı, düğün salonu araştırırken nelere dikkat etmeliyim gibi sorular kafanızı kurcalıyorsa bu yazı sizin için. Düğün mekanları ve Düğün salonları hakkında detaylı bilgi DüğünBuketi.com’da!

Öncelikle düğün tarihinize göre açık veya kapalı düğün mekanı tercihinizi belirlemeniz gerekiyor. İstanbul düğün mekanları arasından bir tercih yapacaksanız aramanızı bu iki kriterden birine göre sınırlandırabilirsiniz. Mesela kır düğünü mekanları İstanbul’da kıyı şeritlerinde boğaz manzarası imkanını sunarken iç kesimlerde farklı konseptleri de barındırabiliyor. Bu durumda ikinci gözetmeniz gereken ulaşım koşulları. Konuklarınız ve size en yakın olan konumu seçmek için ilk önce düğün mekanları Avrupa Yakası’nda mı yoksa hayalinizdeki düğün salonu Anadolu Yakası’nda mı arayacağınıza karar verin. Buna göre konuklarınızın rahat etmesini sağlayabilirsiniz. Bir de tabi ki düğün ve nişan öncesi veya sonrası tekne kokteyli artık giderek son zamanların en büyük eğlencesi olmaya başladı. Eğer düğün mekanınız İstanbul’un diğer yakasında ise, konuklarınız ve sizin için bir tekne kiralayabilirsiniz. İstanbul Avrupa Yakası ya da Anadolu Yakası’ndan kalkacak bir tekne kokteyli veya partisi ile konuklarınız için ulaşımı kolaylaştırırken akraba ve yakın çevre ile hoş bir sohbet zamanını sağlamış olacaksınız.

İstanbul düğün salonları ve mekanları hangi bölgelerde yer alıyor?

İstanbul düğün salonları kategorilere göre de farklı bölgelere dağılıyor. Kır düğünü için İstanbul’da özellikle Avcılar düğün mekanlarını ve Bakırköy düğün mekanlarını Avrupa Yakası için tercih edebileceğiniz gibi, Sarıyer düğün mekanları da yine mekan düzenlemesi ile ön plana çıkanlar arasında. Anadolu Yakası için ise Üsküdar düğün mekanları hem kır düğünü hem de tarihi bir ortam sunarken, Kadıköy ve Maltepe düğün mekanları da eğlence ve bütçe açısından çok güzel fırsatlar sunmakta. Ancak yerleşim yerinizin yakınlığına göre Beylikdüzü düğün mekanları, Pendik ve Tuzla düğün salonları ya da Büyükçekmece düğün mekanları yeni evlenecek çiftlere uygun kampanyalar sunuyor.

Yemekli Düğün Mü, Kokteyl Mi?

Düğün mekanınızı belirledikten sonra yapılacaklar biraz daha çeşitleniyor. Yemekli düğün ya da kokteyl konsepti arasında bir seçim yapmak durumundasınız. Bu aşamada yemekli veya yemeksiz bir düğün olup olmayacağı, dekorasyon ve organizasyonun nasıl olacağı üzerine planlamalar yapmak gerekiyor.

Yemekli düğün mekanlarını tercih ediyorsanız, Beykoz düğün mekanları, Sarıyer düğün mekanları size birçok menü çeşidiyle birlikte farklı organizasyonları da sunuyor. Anadolu yakasında bir yemekli düğün mekanı arıyorsanız Kartal, Maltape ve Kadıköy düğün mekanlarını incelemenizi tavsiye ediyoruz.

Dekorasyon ve Organizasyon Konusunda Profesyonellerle Çalışabilirsiniz

İstanbul için düğün mekanınızda yemekli, yemeksiz ya da kokteyl düğün konseptine göre bir dekorasyon seçmeniz gerekiyor. Örneğin çiçek düzenlemeleri sadece gelin buketi, damat yaka çiçeği ve gelin masası çiçeği ile sınırlandırıyorsanız mekanlar kendi standart çiçek düzenlemelerini uygulayabiliyor. Ancak bir düğün organizasyon firması ile anlaştıysanız, bunlar haricinde gelin nedimelerinin çiçeklerinden geçiş yolu aranjmanlarına, koridor ve salon çiçek süslemelerine kadar tercihlerinizi belirtin. Seçim yaparken renk uyumu ve organizasyonun yemekli düğün mekanı için veya nişan mekanı için ayrı ayrı düzenlemeler içereceğini de düşünerek organizasyon firmanızla görüşebilirsiniz.

Yemekli düğün mekanı tercih ettiyseniz, salon düzenlemesinin ve sahne alanının birbirini kesmeyecek ve insanları yemek yerken oyun oynayanların rahatsız edemeyeceği bir mekan düzenlemesi olup olmadığına dikkat ederseniz, konuklarınızla birlikte keyifli bir düğün günü geçirebilirsiniz.

Düğün mekanı seçiminde bir diğer önemli nokta ise, mekanın yol ve araç ulaşımına yakınlığı, güvenliği ve havalandırma, tuvalet, gelin-damat odası gibi sunduğu hizmetlerin niteliği. Düğününüze katılacak çocuklu aileleri de düşünerek düğün mekanının çevre güvenliğine dair gözlemleri yapmakta fayda var. Mekan giriş-çıkışının yola yakınlığı, araçlara olan uzaklığı, eğer bir kır düğünü ise havuz bulunup bulunmadığı veya denize yakınsa kenarlık koruması olup olmadığı gözetmeniz gerekenler arasında.

Küçük Ayrıntılar İşinizi Kolaylaştıracak

Eğer sıcak aylarda bir düğün planlıyorsanız ve kır düğünü tercihiniz değilse bu durumda mekan havalandırmalarının kapasitesini ve yerleştirildiği alanlara dikkat etmenizde fayda var. Özellikle gelin ve damat bu süreçte çok yorulacağından gelin-damat masası karşısında bir havalandırma bulundurmamaya dikkat etmeniz sonraki günlerde klima hasssasiyeti taşımanızı engelleyecektir. Aynı şekilde havalandırmaların gelen konukları rahatsız etmeyecek şekilde konumlandırılmasını mekan sahibinden ya da düğün organizasyon firmanızdan rica edebilirsiniz.

Tuvalet ve gelin-damat odalarının temizliğine dikkat etmek hem yeni çiftin hem de konukların sorunsuz bir düğün geçirmesini sağlayacaktır.

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