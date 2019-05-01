Nafakada formül bulundu !

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nın birlikte düzenlediği nafaka çalıştayından çıkan sonuç belli oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile bir araya gelen Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu kurucularından Mesut Arabul, görüşmede Selçuk’un çalıştaydan çıkan sonucu savunduğunu kaydetti. Çalıştayda, kısa süreli evliliklerde en az iki yıl, uzun süreli evliliklerde ise, nafakanın evlilik süresine göre belirlenmesi (evlilik 10 yılsa 10 yıl boyunca nafaka) sonucunun benimsendiği belirtildi.

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre sürecin seçim nedeniyle uzadığı ifade edildi. Arabul, “Nafaka konusunun en yakın süreçte çözümlenmesi bekleniyor” dedi.