Yargıtay'dan emsal gelinlik kararı

Yargıtay'ın emsal karar vermesine yol açan olay şöyle gelişti: 37 yaşındaki U.K., 28 yaşındaki A.K. ile nişanlıydı. Bir şirkette yönetici olarak çalışan genç adam, sevgilisiyle geçtiğimiz yıl eylül ayında evlenmeye karar verdi. İstanbul'da bir alışveriş merkezinde bulunan lüks bir gelinlik mağazasına giden genç adam, eşiyle katalogdan İspanya'da hazırlanmış olan bir gelinliği beğendi. Ücretini ödeyerek gelinliği satın alan genç adam, ilerleyen günlerde nişanlısıyla nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışmaya başladı. Çiftin yaşadığı tartışma, ikili arasında ayrılığa neden olunca, yeniden mağazaya başvuran adam İspanya'dan gelecek olan gelinliğin satışını iptal etmek istedi. Gelinliği iade alamayacağını beyan eden mağaza yetkililerine tepki gösteren genç adam, siparişin mağazaya ulaşmadığını bu nedenle gelinlik ücreti kadar başka bir eşya almak istediğini belirtti. Genç adam, gelinliği iade edemediği gibi gelinlik değerinde başka bir eşya alamayınca İstanbul Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu.



Tüketiciyi Koruma Kanunu kapsamında müvekkilinin, malın iadesi ya da eş değer ürün alma hakkının ihlal edildiğini kaydeden avukat Ahmet Doğuş Cantürk, lüks mağazaya dava açtı. Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada hâkim, damat adayının henüz teslim almadan satın aldığı gelinliği, aralarındaki nişanın bozulması nedeniyle iade etmek istediği fakat mağazanın kabul etmediği gibi eş değer bir mal da satmadığı gerekçesiyle davayı kabul etti. Sabah'ın haberine göre, mahkeme gelinliğin sipariş üzerine özel olarak dikilmediği, yurt dışından gelecek olan ürünün mağazaya ulaşmadığı gibi kullanılmamış olmasını da göz önüne alarak damat adayının ödediği paranın iadesine karar verdi.



YARGITAY: MAĞAZA HAKSIZ

Mağaza yetkilileri karara itiraz ederek gelinliğin iade edilecek bir mal olmadığını ileri sürerek Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay, Tüketici Mahkemesi tarafından verilen kararın isabetli olduğunu belirterek kararı onadı. Emsal niteliği taşıyan karar ardından lüks mağaza, gelinlik bedelini U.K.'ye geri ödeyecek.





