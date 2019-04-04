Çekik gözler ve kalkık kaşlara sahip olmak artık hayal değil!

Çekik göz ve kalkık kaş için iki yöntem vardır: Klasik ya da Bella eyes yani endoskopik teknikler kullanılabilir.

Klasik teknikte, göz çevrenizden ya da kulak seviyenizden başlayıp saç çizginizin etrafından dolaşan kesintisiz bir kesik yapılır. Saç çizginizin nerede olduğuna bağlı olarak, cerrah gözle görülür bir iz oluşmasını önlemek için özen gösterse de Bella eyes tekniğindeki gibi minimal invaziv ve tamamen izlerin belirsiz olduğu bir teknik değildir.

Bella eyes tekniğinde ise, cerrah kafa derinizde birkaç minik kesik yapar. İnce bir tüpün ucundaki küçük bir kamera olan ince bir aleti kesiklerden birine yerleştirir ve gerekli değişiklikleri yapmak için başka bir kesiğe yerleştirilmiş başka bir cihaz daha kullanarak yaklaşık 1 saat süren bir operasyon gerçekleştirilir.

Bella eyes tekniğinde, cerrah dokuyu sabitlemek için küçük dikişler kullanır. Bu işlemde minimal kesikler yapıldığından klasik tekniklere göre çok daha hızlı iyileşir. Minimal dikişler saçların arasına gizlendiği için görülmez.

Bella eyes ile çekik göz ve kaş kaldırma süreci

Bella eyes estetiği için hastanın genel sağlığı yerinde olmalıdır. Operasyondan önce hastanın üst göz kapakları ile kaşlara etki eden alın bölgesi kasları dikkatli değerlendirilir. Ardından gözlerin ve kaşların alması gereken ideal şekil tasarlanır.

Eğer sigara kullanıyorsanız operasyondan birkaç hafta önce bırakmalısınız. Bunun yanı sıra kullandığınız ilaçlar varsa cerrahınızı bilgilendirmelisiniz. Kan sulandırma özelliği anti-enflamatuar ilaç alırken de cerrahınıza danışmalısınız. Çünkü bu tarz ilaçlar kanama ihtimaline neden olabilir, bu sebeple bundan kaçınılmalıdır. Operasyondan sonra ilk birkaç gün başınızı yukarıda tutarak uyumanız tavsiye edilir.

Bella eyes prosedürü ameliyathane ortamında yapılır. Operasyon ortalama bir saat sürer. Normalde hastanede gece kalınması gerekmez. Hasta genellikle aynı gün evine döner. Operasyon çoğunlukla lokal anestezi altında yapılır. Ancak hastanın ve cerrahın tercihine göre genel anestezi de uygulanabilir. Göz çekme ve kaş kaldırma operasyonu tamamlandıktan sonra minik kesikler kapatılır. Ardından kesiklere nasıl bakılacağı konusunda hastaya önerilerde bulunulur.

Bella eyes estetiğinden sonra neler beklenmeli?

Operasyondan sonra ortalama 1 hafta içinde genellikle iyileşme süreci tamamlanmış olur. Bu sürenin sonunda gözleriniz badem göz şeklini alarak kaşlarınız da ideal çizgisine çekilerek kaldırılır. Bu sayede yüzünüz daha estetik, daha enerjik ve dinç bir görünüm kazanabilir. Operasyonun sonuçları kalıcıdır.

Bella eyes estetiği ile kişinin ihtiyacına göre Hollywood yanak estetiği gibi operasyonlar da kombine edilerek aynı operasyonda uygulanabilir.

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