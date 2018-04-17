Kilo verme ve egzersizle incelemiyor musunuz?

Kalçalarınız ya da basenlerinizde erimeyen yağlar mı var? Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, bölgesel incelme sağlayan liposuction tekniklerini sizin için anlattı.

Vücudun bazı bölgeleri diyet ya da egzersize rağmen incelmeyebiliyor. Bunun sebebi genetik miras, hareketsiz yaşam tarzı gibi sebepler ile vücudun bazı bölgelerinde kolay eritilemeyen yağlanmalar ve kalınlaşmalar olabiliyor. Masa başı hareketsiz çalışma hayatı, düzensiz uyku, yetersiz su tüketimi, aşırı stres ve sağlıksız beslenme faktörler bir türlü erimeyen inatçı yağların oluşmasına etkili bir rol oynar.

Bu durumdan şikayetçi olanlar için liposuction tekniklerinden yararlanılması tavsiye edilir. Minimal invazivli estetik cerrahi tekniklerinden birisi olan liposuction uygulaması farklı teknikler kullanılarak uygulanabilir. Bu teknik ile vücut inceltilerek yeniden şekillendirilebilir.

Lazer destekli liposuction tekniği

Lazer destekli liposuction teknikleri yaygın olarak kullanılan liposuction tekniklerinden biridir. LazerLipo tekniği denilen bu yöntemle inceltilmesi hedeflenen bölgedeki yağlar eritilerek alınabilir. LazerLipo tekniğinden sonra kişinin cilt hassasiyetine göre değişiklik gösterse de genellikle morluk ya da ödem oluşmaz. Lazer desteği ile inatçı yağların eritilmesinin yanı sıra cilt sıkılaştırma da yapılabilir. LazerLipo tekniği cildin doğal yapısında bulunan kolajeni tetikleyerek cildin yenilenmesine yardımcı olur.

LazerLipo göbek, bel, üst bacak, basen, uyluk, kol, yüz ve çene altı gibi alanlardaki istenmeyen yağların eritilmesi için kullanılabilir. LazerLipo hem yüz hem vücut bölgelerine uygulanabilen, aşırı yağları eritmenin yanı sıra sıkılaştırma işlevi de gören modern bir tekniktir. Vücuttaki dokulara zarar vermediği için morluk ve ödem oluşmaz. İyileşme süresi diğer tekniklere göre daha hızlıdır.

Liposuction sonrası dikkat edilmesi gerekenler

LazerLipo sonrası vücuda uygulanan bölgelerde belli bir süre korse ya da sıkılaştırıcı giysiler giyilmesi tavsiye edilir. Sağlıklı beslenme, düzenli uyku, sağlıklı yaşam iyileşme sürecine katkı sağlar. Bu süre içinde güneş ışıklarına maruz kalmaktan sakınılması tavsiye edilir. Yaza daha ince bir görünümle girmek isteyenler alanında uzman bir estetik cerrahtan kişiye özel daha ayrıntılı bilgi alınabilir.