Meme dikleştirme estetiği nasıl yapılıyor ?

Meme dikleştirme estetiği, büyüklüğünü değiştirmeden sadece sarkıklığın giderilmesi işlemidir. Bu ameliyat sonrasında memeler dik bir görünüm kazanır. Ayrıca içeriye doğru yerleşik meme başı (inverted nipple), cerrahi olarak dışarı çıkarılabileceği gibi çok büyük meme ucunu da küçültmek mümkündür.

Neden yapılır?

Yaşlandıkça, göğüsler değişir; elastikiyet ve sıkılık kaybeder. Bu tür meme değişimlerinin birçok nedeni vardır. Hamilelik sırasında, göğüslerinizi dolduran ve ağırlaşırken göğüslerinizi destekleyen bağlar gerilebilir. Bu germe, hamilelikten sonra göğüslerin sarkmasına neden olabilir. Kilonuzdaki değişiklikler göğüs derinizin gerilmesine ve elastikiyetinin düşmesine neden olabilir. Zamanla, yerçekimi memelerdeki bağların gerilmesine ve sarkmasına neden olur. Göğüs dikleştirme ile sarkma azaltabilir ve meme uçlarının konumu ile çevresindeki meme uçlarını saran koyu bölge (areola) düzeltilebilir.

Eğer şeklini ve hacmini kaybederek sarktıysa, meme uçlarınız olması gereken konumda ve görünümde değilse, areola bölgesi göğüslerle orantılı değilse, göğüslerde asimetri varsa meme dikleştirme estetiğinden faydalanılabilir.

Nasıl yapılır?

Meme dikleştirme estetiği ayaktan tedavi tekniği olarak uygulanır, yani hastanın genellikle hastanede kalması gerekmez. Operasyon yaklaşık üç saat sürer ve genellikle genel anestezi altında yapılır. Bazı kadınlar için meme dikleştirme ile meme büyütme estetiği aynı anda yapılır. Meme estetiği süt vermeye engel ya da his kaybına neden olmaz.

Meme asansörleri sonrası komplikasyonlar nispeten nadirdir. Tüm ameliyatlarda olduğu gibi kanama, enfeksiyon ve skar oluşabilir. Cerrahınız size komplikasyon riskinizi azaltmanıza yardımcı olmak için bazı uyarılarda bulunacaktır. Bu uyarılar sigara içmemek, kanamayı artırma özelliği olan ilaçlardan uzak durmak ve gerekirse antibiyotik almak gibi konuları içerecektir.

İyileşme süreci nasıldır?

Ameliyattan sonra ilk birkaç gün özel bir sutyen giymeniz gerekebilir. İlk birkaç gün hafif ağrınız olabilir. İki ila üç hafta içinde, dikişleriniz büyük oranda iyileşecek. Memenin boyutu ve şekli zaman geçtikçe gelişmeye devam edecektir. Göğüs dikleştirme operasyonundan sonra en az 4 ile 6 hafta ağır kaldırmaktan kaçınmalısınız.