Dikkat ! Bu yiyecekler sizi bekar ve yalnız bırakabilir

Bir araştırmaya katılan insanların yüzde 40'ından fazlasının, arpa, çavdar ve yulafta bulunan proteinleri tüketmekten sakınan biriyle görüşmede isteksiz olduğunu söylüyor.



İnsanların glütene karşı tahammülsüz olup olmadıklarına bakılmaksızın, proteini kesmek, insanları bencil yaparken, onların memnun olmalarını zorlaştırdığı düşünülüyor.

Western Connecticut Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar, 161 yetişkine glütensiz diyeti yapan biriyle buluşmaya gidip gitmeyeceklerini sordu.



Katılımcılar glütensiz beslenenlerle buluşma hakkında tereddütlerini ifade etti.

Appetite dergisinde yayınlanan sonuçlarda, insanların yüzde 44'ünün glütensiz diyeti yapanlar hakkında "ilgi arsızı" olduğunu sezinliyor.



Yüzde 31'i glütensiz bir diyet uygulayanların seçici olduğunu düşünürken, yüzde 14'ü onları bencil, talepkar, kibirli ve memnun etmekte zorlananlar olarak tanımlıyor.



Diğerleri ise onları şikayetçi, eleştirel, yargılayıcı ve kontrolcü olarak tanımlıyor.



Ve buluşma söz konusu olduğunda, insanlar, onları yediklerine göre yargılayacakları için bundan endişe duyuyor.



Fakat onları beğenenler de var. Çok az bir kesim glütensiz beslenenleri anlayışlı, mutlu, enerjik ve disiplikli olarak görüyor.



Glütensiz beslenme nedir?



Glütensiz beslenme, Çölyak hastalığı tedavilerinde ve glütene karşı tahammülsüzlüğü olan kişilerin tercih ettiği ve son zamanlarda oldukça popüler bir hale gelen beslenme şeklidir ve “Gluten Free“ olarak da bilinir. Bu beslenme şekli içerisinde buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıl ürünlerinin doğal proteini olarak adlandırılan glüten maddesinin tüketilmemesi yer alır.