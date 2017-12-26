İstanbul'da doğalgaz patlaması !

İstanbul Beyoğlu'ndaki bir binada ilk belirlemelere göre doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Yanan binada mahsur kalanların itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Korkutan yangın kısa süre sonra söndürüldü.



Karaköy Okçu Musa Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın 5. katındaki led imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.