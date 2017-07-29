  1. Anasayfa
  2. Kadın
  3. 29 Temmuz 2017 08:27

İstanbul'da ''yeter kıyafetime karışma'' günü

İstanbul'da son günlerde üst üste yaşanan "şort", "etek", "dekolte" saldırılarının ardından bugün bir protesto gösterisi düzenlenecek.

İstanbul'da ''yeter kıyafetime karışma'' günü
A+ A-

İstanbul’daki kadın platformları, son dönemde ‘şort giydi’, ‘eteği, kısaydı’, ‘dekolte giymişti’ gibi bahanelerle kadınlara yönelik şiddetin artmasını protesto etmek için bugün saat 19.00’da Kadıköy Süreyya Operası önünde eylem düzenleme kararı aldı.

Kadın platformları tarafından hazırlanan bildiride kadınların yaşam tarzına yönelik saldırılarla ilgili raporlara göre temmuz ayı henüz tamamlanmamışken 7 kadın ‘sigara içme’, ‘şort giyme’ gibi bahanelerle erkekler tarafından saldırıya uğradığı vurgulandı. 

Bildiride şu ifadelere yer verildi: “Ayşegül Terzi, Ebru Tireli, Melisa Sağlam, Canan… Her biri ve daha nice kadın giyim tarzı bahane edilerek saldırıya uğradı. Kadınlar için adalet sağlanmış olsaydı, başka kadınlar artık kıyafetleri bahane edilerek saldırıya uğramayacaktı. ” 

eylem , kıyafetime karışma , protesto
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM