İşte 9 ayın bilançosu: 9 ayda 283 kadın öldürüldü!

2019 yılının ilk 9 ayında en az 283 kadın öldürüldü. Yalnızca ağustos ayında en az 41 kadın katledildi. Kadınlar, en çok beraber oldukları erkekler veya eşleri tarafından, boşanmak istedikleri ya da ayrılmak istedikleri için öldürüldü. İlerici Kadınlar Derneği (İKD) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında da 2019 yılının ilk 9 ayını konu alan bir rapor yayımladı.

İKD’nin raporunda kadına yönelik şiddetin her geçen yıl bir önceki yıla göre daha arttığı vurgulanarak “AKP tarafından yükseltilen gerici söylemler, her fırsatta kadınların yaşamlarını ev ve aile ile sınırlayan fetvalar veren gericiler, artan yoksulluk kadına yönelik şiddeti körüklemeye devam ediyor” denildi.

61 İŞ CİNAYETİ

Kadınların tasarlanarak ve canice öldürüldüğü ifade edilen raporda şüpheli ölümlerde de artış görüldüğü vurgulanarak failler tarafından cinayetlere intihar süsü verildiği belirtildi.

“Ekonomik kriz koşullarında kadınların payına işsizlik ve yoksulluk düşüyor” denilen raporda Türkiye’de erkeklerin istihdam oranı yüzde 65 iken kadınların istihdam oranı yüzde 29 olduğu, 12 milyona yakın kadının kendisini ‘ev kadını’ olarak tanımladığı ve istihdam verilerine dahil edilmediği ifade edildi. İş cinayetlerinde ölen kadınlara da değinilen raporda 2019 yılının ilk 6 ayında 61 kadın iş cinayetlerinde hayatını kaybettiği kaydedildi.

381 BİN KIZ ÇOCUĞU EVLENDİRİLDİ

Geçtiğimiz yıllar içerisinde çocuk istismarı vakalarında da ciddi bir artış yaşandığına vurgu yapılan raporda “TÜİK verilerine göre Türkiye’de kız çocuklarının son 5 yılda yaptığı doğum sayısının, 84 bin 462 olduğu belirtiliyor. TÜİK’e göre; son 10 yılda 16-17 yaş grubunda toplam 381 bin 418 kız çocuğu evlendirildi.” bilgisine yer verildi.

Raporda şu ifadeler yer verildi: "AKP döneminde kadına yönelik şiddetin ulaştığı boyut, acı tabloyu gözler önüne seriyor. Ne yazık ki, kadına yönelik şiddet konusunda kapsamlı bir veri bulunmuyor. İlgili bakanlıkların istatistik yayınlamama ısrarı nedeniyle basına yansıyan haberlerden derlenen verilere göre işlenen bu cinayetlerin en az yarısı aile içi şiddet sonucu gerçekleşiyor.

2002-2017 yılları arasında aile içi şiddet sonucu en az 7000 kadın cinayeti işlendi.

2003 ile 2017 yılları arasındaki veriler baz alındığında kadın cinayetlerinde 14 yıldaki artış, yaklaşık yüzde 392 oldu

Kadın cinayetleri 2002-2009 arası yüzde bin 400 arttı.

Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 2002’de öldürülen kadın sayısı 66 iken bu rakam 2007’de bin 11’i buldu.

Türkiye, Dünya Ekonomi Forumu’nun Küresel Cinsiyet Eşitliği Haritası 2018 raporuna göre 149 ülke içinde 0.628 puan ile 130. sırada."

ŞİDDET ARTIYOR

Basından derlenen haberlere göre, 2018 yılında 440 kadın tarafından öldürülürken, 317 kadına cinsel şiddet uygulandı. 2018 yılında 1217 çocuk istismarı haberi basına yansıdı.Şanlıurfa Barosu’nun hazırladığı rapora göre, 2019’un ilk yarısında 378 çocuk istismara uğradı.