İşte kadının gücü ! 225 erkeği geride bıraktı

24 yaşındaki Kolbinger, aşırı sıcak, dolu, fırtına gibi olumsuzluklardan etkilense de 10 gün, iki saat ve 48 dakikada yarışı tamamlayarak birinci oldu. Kanser araştırmaları yapan Kolbinger duygularını şöyle ifade etti: “Kazanmak çok sürpriz oldu benim için; çok mutluyum. Yarışa başlarken kadınların birincisi olabileceğimi düşünüyordum ancak tüm yarışın birincisi olacağım aklımdan bile geçmemişti.”

Bu sabah yarışı tamamlayan Kolbinger’in en yakın rakibi Britanyalı Ben Davies’in bitiş çizgisine 200 kilometre mesafede olduğu belirtildi.

265 kişinin mücadele ettiği yarışa 40 kadın sporcu katıldı. Bu yıl 27 Temmuz’da Bulgaristan’da başlayan yarış Fransa’da sona erdi.

2013’ten beri koşulan Transkontinental Bisikleti Yarışı’na katılanlar kimseye yol ve yön soramıyor ve teknik destek isteyemiyor; yiyecek ve konaklamayı kendi imkanlarıyla ayarlıyor.

Sporcular kenti rotalarını tayin edebiliyorlar ancak belirli kontrol noktalarından geçmek zorundalar.