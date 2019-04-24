Özel tasarımlı abiye dönemi başladı

Düğün, nikah, davet, kokteyl, mezuniyet, nişan vb. özel günlerin vazgeçilmezi olan abiye elbiseler birbirinden farklı model ve markaların karşımıza çıkıyor. Bir çok üretici firma uzun, kısa, payetli, balık vb. abiye modellerinde özel tasarımlara yer vererek ürün çeşitliliği sağlıyor. %100 yerli sermaye ile dünya standartlarında üretim yapan ve 9 farklı ülkede Pierre Cardin abiye lisansörü olan Carmen Abiye, gözalıcı Pierre Cardin abiye modelleri ile birlikte günlük kullanımda zarafet ve şıklığından vazgeçmeyen kadınlara yönelik ve her bütçeye uygun 6ixty8ight markalı abiye elbiselerin üretimini de yapmaktadır. Carmen, kendi tasarımlarının yanında müşterilerin beklentileri doğrultusunda hazırladığı tasarımları örnek yapımından paketlemeye kadar dünya standartlarda üretmektedir. 6ixty8ight ve Pierre Cardin markalı abiyeleri yüzlerce desen, beden ve renk seçenekleri ile farklı farklı tarzlarda tüketicinin beğenisine sunan Carmen'in zengin yeni sezon abiye koleksiyonunu firmanın web sitesinden inceleyerek online sipariş verebilirsiniz.

Türkiye'de abiye elbise modasına yön veren Pierre Cardin ve 6ixty8ight markaları üreticisi Carmen Abiye tarafından 2019 yılı için hazırlanan mezuniyet elbiseleri genç kızları mezuniyet törenlerinde adeta bir prensese dönüştürecek. Canlı renklerle hazırlanan ve her yaşa uygun abiye mezuniyet elbiseleri mezuniyet törenlerinin vazgeçilmezi olacak. Uzun, kısa ya da kapalı formlarda tasarlanan tüm mezuniyet elbiselerini birçok renk ve kumaş çeşitliliği ile hazırlayan Carmen, tüm mezuniyet elbisesi modellerinde olduğu gibi büyük beden mezuniyet elbiselerinde de aynı zenginlikte abiye elbiseleri genç kızların beğenisine sunuyor. Mezuniyetiniz için gösterişli ya da sade, uzun ya da kısa bir elbise arıyorsanız Pierre Cardin 2019 tasarımlarını mutlaka incelemelisiniz.

Büyük Beden Abiye Elbiselerde 2019 Modelleri

Düğün veya nişan törenlerinde, mezuniyet, parti, davet gibi tüm özel günlerde zarif ve şık görünmek tüm kadınların ortak beklentisidir. Carmen Abiye sitilistleri tarafından özenle tasarlanan ve Pierre Cardin - 6ixty8ight markalarında üretilen büyük beden abiye modellerinde geniş bir yelpazede ürün çeşitliliği sunulmaktadır. Pierre Cardin ve 6ixty8ight markalı büyük beden abiye elbiselerin geniş seçenekleri arasından kolaylıkla elbise tercihi yapabilir şıklığınıza şıklık katarak davetlerin parlayan yıldızı siz olabilirsiniz.Farklı ihtiyaçlara çözüm sunmak üzere kısa, uzun gibi farklı formlarda üretilen büyük beden abiyeler çanta, ayakkabı veya diğer aksesuarlar ile kombine edilerek oldukça zarif ve şık bir görünüm elde edilebilir. Göz kamaştırıcı payet ve tül detayları ile fark yaratan Pierre Cardin büyük beden kısa abiye modelleri ile katılacağınız tüm davetlerde dikkatleri üzerinizde toplayacaksınız. Farklı tarzları seven büyük beden bayanlar için üretilen abiye modellerini buraya tıklayarak inceleyebilir, online sipariş verebilir ve tarzınıza en uygun abiye elbiseye kolaylıkla sahip olabilirsiniz.