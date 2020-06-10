Vajinal Smear Testi ne kadar önemlidir?

Smear testi başta rahim ağzı (serviks) kanseri olmak üzeri rahim ağzındaki hücresel düzenlikleri kanser öncüsü hücrelerinin ve enfeksiyonların saptanmasında kullanılan bir tarama testidir. Rahim ağzı bölgesindeki kanser öncüsü lezyonlar rahim ağzı kanserine dönüşmeden yıllar önce tespit edilip hasta tedavi edilebilir. Ayrıca rahim iç zarından ve serviks kanalından dökülecek kanser veya kanser öncüsü hücreleri de ortaya koyacağı için kanseri daha oluşmadan önleme olanağı sağlar.

Smear testi bir tarama testidir. Tıpta oldukça az test bu katagoriye girer.Yani kanseri daha oluşma aşamasında iken tespit edip testip etme imkanı verir.

Smear testi alınması son derece kolaydır, ağrısızdır. Rutin bir jinekolojik muayene esnasında vajinaya spekulum denilen rahim ağzını görünür hale getiren jineklojik bir aparat yardımı ile rahim ağzı, kanalı ve çevre dokulardan alınan sürüntü patolog doktor tarafından mikroskop altında incelenir ve kanser yada kanser öncüsü hücrelerin olup olmadığı araştırılır.

Serviks (rahim ağzı) kanserinin erken tanısındaki en önemli tek test smear testidir.

Smear testi ilk kez 1930’lu yıllarda ‘’ George papinicolaov’’ tarafından uygunlandığı için onun adına itafen PAP smaer testi olarak tanımlanmaktadır.

Smear testi hayat kurtarıcıdır. Güncel tıpta kadınlarda yaşam sürecini uzatıcı ve hayat kurtarıcı, bilimsel olarakta yararlılığı kanıtlanmış 2 testten biridir PAP smear testi. Diğeri ise mamografidir.

Kadın üreme sistemine ait kanserler arasında meme kanserinden sonra 2. Sıklıkta görülen servisk( rahim ağzı ) kanseri. Erken dönemde yakalandığında tam iyileşme ile sonuçlanan bir durumdur.

Tüm kanserlde olduğu gibi serviks kanseride uzun yıllar süren gizli bir hastalık döneminden sonra ortaya çıkar. Serviks kanserinden şikayetler ortaya çıktıktan sonrada hastalık artıp yayılma aşamasına geçmiştir.

Tam olarak işte bu nedenlerle smear testi hayat kurtarır diyoruz. Cinsel hayatından başlamasından önce HPV aşınızı yaptırıp sonrasında yılda 1 kez smear testi yaptırılması kesinlikle ihmal edilmemelidir.