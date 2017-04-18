Euroleague’de play-off zamanı

NBA'in ardından dünya basketbolunun en önemli kulüp organizasyonu Euro- Lig'de play-off heyecanı, bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Bu sezon format değişikliğine gidilerek 16 takımlı lig usulüne göre oynanan organizasyonda, normal sezonda ilk 8'e giren takımlar çeyrek final mücadelesi verecek. Türk basketbolu da bumaçlarda önemli bir sınavdan geçecek. Bu seviyede ilk kez 3 Türk takımı dörtlü finale kalmaya çalışacak, 4 serinin 3'ünde temsilcilerimiz olacak. Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş, İstanbul'daki dörtlü final öncesi zorlu rakiplerle karşılaşacak.

Türk takımlarının rakiplerini elemesi için deplasmanda en az bir kere kazanması gerekecek. İlk sınavı bugün Fenerbahçe verecek. Sarı-lacivertliler, Panathinaikos Superfoods'a konuk olacak. Yunan devi, ligde normal sezonu 19 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 4. sırada; Kanarya ise 18 galibiyet ve 12 yenilgiyle 5. sırada tamamlamıştı. İki takımın normal sezondaki maçlarını ev sahipleri kazandı: Atina'da 81-70, İstanbul'da 84-63. Fenerbahçe başantrenörü Zeljko Obradovic, 5 kez Avrupa Şampiyonu yaptığı takıma karşı ter dökecek.

SAHA AVANTAJI RAKİP TAKIMLARDA

Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, 19-21 Mayıs'ta İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek dörtlü finale kalacak. Normal sezonu ilk 4'te bitiren Real Madrid, CSKA, Olympiakos ile Panathinaikos, play-off'ta saha ve seyirci avantajına sahip olacak. Eşleşmelerde durum 2-2 olursa dörtlü finale çıkacak takımı belirleyecek müsabaka, ilk 4 sırada yer alan ekiplerin ev sahipliğinde oynanacak.